UK NAO National Audit Office Национальное бюро аудита


СОБЫТИЯ


12.12.2025 Цифровизация в госсекторе – миф. МВД крупной страны не в силах отказаться от системы, которой 25 лет – новая работает плохо 1
14.12.2021 Британский госсектор работает на ПО и «железе» из 70-х годов прошлого века. Власти не знают, что с этим делать 1
23.11.2007 Масштабы крупнейшей утечки в Британии удвоились 1
22.11.2007 Британия и Европа начинают совместную борьбу с утечками данных 1
21.11.2007 ИТ-халатность: Британия «потеряла» 25 млн. человек 1
21.11.2007 Британское правительство потеряло базу данных о 25 млн. человек 1
25.03.2003 Британские правительственные сайты не выдерживают критики 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

UK NAO и организации, системы, технологии, персоны:

Keynote Systems 23 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
ICL ГК 447 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 214 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 2
UK Parliament - Парламент Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии - Палата лордов - Палата общин 72 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5925 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8743 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 1
Оповещение и уведомление - Notification 5389 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7034 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 1
Mainframe - Мейнфрейм 270 1
Thatcher Margaret - Тэтчер Маргарет 11 1
Darling Alistair - Дарлинг Алистер 2 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4094 1
Россия - РФ - Российская федерация 157016 1
Европа 24641 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Великобритания - Лондон 2407 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3135 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
The Register - The Register Hardware 1698 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407152, в очереди разбора - 732783.
Создано именных указателей - 187307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

