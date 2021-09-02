Ветераны Intel и AMD создали самый мощный в мире серверный «процессор-конструктор»

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Новые процессоры на RISC-V

Американский стартап Ventana Micro Systems ведет разработку высокопроизводительных «модульных» процессоров на базе открытой архитектуры RISC-V.

Особенностью новых процессоров станет так называемая чиплетная компоновка, то есть каждое устройство будет состоять из нескольких (до шести) блоков или модулей, размещенных на общей подложке. Причем каждый из них может быть выполнен «в кремнии» с применением наиболее подходящих технологических норм. Подобный подход, по заявлению специалистов Ventana, позволяет значительно снизить затраты на разработку и ускорить данный процесс.

В единой упаковке, как пишет The Register, могут находиться вычислительные ядра, кэш-память, интерфейсы ввода-вывода и взаимодействия с памятью, а также кастомный ускоритель (например, для нагрузок, связанных с машинным обучением).

Отдельные чиплеты будут объединены за счет кэш-когерентной шины, разработанной Ventana. Она, как утверждают разработчики, способна обеспечить задержку на уровне 8 нс и скорость передачи данных в 16 Гбит/сек на линию.

Чиплетная архитектура Ventana (пример)

Разработанные Ventana вычислительные модули (CPU) включают по 16 ядер архитектуры RISC-V и, по словам разработчиков, опережают любые другие существующие реализации RV64 и, как минимум, не уступают чипам ARM Neoverse, которые предназначены для дата-центров. Выпускать CPU-блоки планируется на фабриках тайваньской TSMC с использованием 5-нанометрового техпроцесса.

Ventana по просьбе клиента готова упаковать в единый корпус вместе с собственными ядрами специализированные вычислительные блоки, дизайн которых разработан заказчиком. Он может быть практически любым, главное, чтобы соответствовал стандарту ODSA (Open Domain-Specific Architecture), то есть мог быть физически подключен к шине устройства.

В Ventana рассчитывают продемонстрировать первые образцы новых 64-битных RISC-V-процессоров клиентам во второй половине 2022 г. Старт серийного производства намечен на первое полугодие 2023 г.

Кому это нужно

Процессоры Ventana, как ожидается, заинтересуют глобальных облачных провайдеров и крупных участников ИТ-рынка, которые испытывают потребность в специализированном «железе».

Архитектура RISC-V является открытой и расширяемой, за ее использование не нужно платить. При необходимости клиент Ventana сможет разработать специализированный ускоритель в виде чиплета, а также дополнительные инструкции RISC-V для управления им.

К примеру, поясняет The Register, если клиенту необходим процессор, который способен ускорить сжатие или распаковку данных, то вся логика, реализующая данные операции переносится на «железо», в виде чиплета.

Когда приложению необходима процедура сжатия/распаковки, оно выполняет инструкцию, также предусмотренную клиентом и «зашитую» внутрь CPU. Далее ядро CPU, выполняющее код приложения «видит» данную инструкцию и отдает соответствующую команду специализированной микросхеме на соседнем чиплете, а затем получает результат и возвращает его обратно в программу.

Важно, что и расширенные инструкции, и связанная с ней функциональность при таком подходе остаются доступными исключительно заказчику. Как отмечает The Register, ARM в подобном случае оставляет за собой право использовать заказанные клиентами модификации как ей заблагорассудится. Например, она может без спроса дать доступ к ним всем своим клиентам, что не очень-то и устраивает крупных игроков.

Кто стоит за Ventana

Калифорнийский стартап Ventana был создан в 2018 г. ветеранами отрасли Баладжи Бактха (Balaji Baktha) и Грэгом Фейвором (Greg Favor). Последний, к примеру, успел поработать в сфере разработки чипов в компаниях AMD, Montalvo Systems, Applied Micro и Ampere Computing.

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Команда Ventana состоит из специалистов, имеющих многолетний опыт работы в ARM, AMD, Intel, Samsung, Xilinx и др.

С момента основания компания успела привлечь в общей сложности $53 млн, из них $38 млн в начале сентября 2021 г. в рамках инвестиционного раунда B. Возглавили раунд основатели компании Marvell Technology Сехат Сутарджа (Sehat Sutardja) и Вейли Дай (Weili Dai).

Marvell – крупная фаблесс-компания, специализирующаяся на разработке памяти, микроконтроллеров, телекоммуникационного оборудования и потребительских полупроводниковых приборов.

В поисках альтернативы

В последнее время крупные технологические компании все больше присматриваются к архитектуре RISC-V. Возможно, к этому, в том числе их подталкивает вероятная сделка по приобретению ARM американской Nvidia.

Архитектура набора команд RISC-V с открытым исходным кодом имеет высокую привлекательность за счет отсутствия лицензионных платежей, традиционных при использовании большинства других процессорных архитектур, в том числе ARM.

Поддержка и развитие RISC-V осуществляется некоммерческой организацией RISC-V International, в которую входят более 1 тыс. членов в 50 странах. Процессоры RISC-V широко применяются в микроконтроллерах. Например, компания Western Digital ежегодно поставляет более 2 млрд контроллеров RISC-V в своих накопителях.

В июне 2021 г. CNews писал о том, что корпорация Intel заинтересована в покупке SiFive, производителя чипов на RISC-V, за $2 млрд.

В августе 2021 г. Esperanto представила процессор ET-SoC-1 с более чем 1 тыс. ядер RISC-V. Окрещенный создателями «суперкомпьютером на кристалле» чип, в первую очередь рассчитан на специфические нагрузки в области искусственного интеллекта и машинного обучения, но, как утверждают разработчики, справится и с любыми другими серверными задачами.