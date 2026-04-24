Marvell приобрел критически важную технологию плазмонных чипов для ускорения ЦОД
Marvell Technology объявила о приобретении швейцарского стартапа Polariton Technologies. Он разрабатывает высокоскоростные и энергоэффективные устройства на основе плазмонной кремниевой фотоники
Компания Marvell Technology, Inc., ведущий поставщик полупроводниковых решений для центров обработки данных (ЦОД), объявила о приобретении швейцарского стартапа Polariton Technologies. Сумма сделки не разглашается. Об этом проинформировала пресс-служба компании на своем сайте.
Polariton Technologies разрабатывает высокоскоростные и энергоэффективные устройства на основе плазмонной кремниевой фотоники. Плазмоника обеспечивает высокую плотность интеграции и сверхнизкое энергопотребление на бит. Эта технология призвана решить проблемы следующего поколения когерентных оптических интерконнектов и межсоединений в ЦОД, включая приложения ZR и ZR+
Искусственный интеллект стимулирует экспоненциальный рост требований к пропускной способности, и архитектуры ЦОД эволюционируют в сторону более производительных оптических соединений, особенно для масштабирования и связи между ЦОД (DCI). Хотя индустрия только переходит на 1,6 Тбит/с, она уже движется к 3,2 Тбит/с и выше. Приобретение Polariton укрепит портфолио Marvell в области передовых оптических технологий — пишут представители компании.
По словам Сандипа Бхарати (Sandeep Bharathi), президента подразделения центров обработки данных Marvell, приобретение расширяет оптическую дорожную карту компании за счет дифференцированной модуляционной технологии и высококвалифицированной команды. Polariton привносит опыт в плазмонике, кремниевой фотонике и высокоскоростной оптической модуляции, а также усиливает портфолио Marvell в области электрооптики, фотоники, коммутации и специализированных микросхем.
Недавние сделки Marvell
Покупка Polariton стала третьей крупной сделкой Marvell, нацеленной на доминирование в сфере ИИ-связей всего за несколько месяцев. Еще в декабре 2025 г. Marvell объявила о приобретении Celestial AI за $3,25 млрд. Эта сделка предоставила Marvell доступ к прорывной технологии «Фотонной ткани» (Photonic Fabric), которая позволяет передавать данные с помощью света на уровне пакетов, систем и целых стоек.
В отличие от медных соединений, технология Celestial AI обеспечивает вдвое большую энергоэффективность и в 10 раз большую пропускную способность, предлагая до 16 терабит в секунду на одном чиплете. Интеграция этой технологии позволит Marvell решить ключевую проблему современных ИИ-кластеров: масштабирование систем за пределы одного ряда стоек, где медные соединения уже не справляются с требованиями по пропускной способности, задержке и энергопотреблению.
Менее чем через месяц после сделки с Celestial AI, в январе 2026 г., Marvell объявила о приобретении XConn Technologies примерно за $540 млн. XConn специализируется на передовых коммутаторах PCIe и CXL, которые служат основой для создания высокопроизводительных вычислительных систем.
Это приобретение расширило портфель Marvell в области высокоскоростных электрических соединений, добавив проверенные продукты и талантливую команду инженеров. Сделка также позволила Marvell укрепить свои позиции в разработке коммутаторов для нового отраслевого стандарта масштабирования UALink, который позволяет множеству ускорителей работать как единая когерентная система.
Покупка Polariton, объединяющая плазмонную технологию с кремниевой фотоникой, закрывает третье направление в этой стратегии. Вместе Celestial AI и Polariton решают задачу дальнейшего масштабирования с помощью оптики, а XConn усиливает позиции Marvell в электрических соединениях. Эта комбинация нацелена на создание наиболее полной платформы для соединений в ЦОД — как оптических, так и электрических — чтобы предложить заказчикам гибкость и производительность для систем ИИ нового поколения. Marvell уже видит конкретные результаты: компания ожидает, что приобретение XConn принесет около $100 млн выручки в 2028 финансовом году, а от Celestial AI — $1 млрд годовых к концу 2029 финансового года.