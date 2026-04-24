Marvell приобрел критически важную технологию плазмонных чипов для ускорения ЦОД

Marvell Technology объявила о приобретении швейцарского стартапа Polariton Technologies. Он разрабатывает высокоскоростные и энергоэффективные устройства на основе плазмонной кремниевой фотоники

Marvell приобретает Polariton

Компания Marvell Technology, Inc., ведущий поставщик полупроводниковых решений для центров обработки данных (ЦОД), объявила о приобретении швейцарского стартапа Polariton Technologies. Сумма сделки не разглашается. Об этом проинформировала пресс-служба компании на своем сайте.

Polariton Technologies разрабатывает высокоскоростные и энергоэффективные устройства на основе плазмонной кремниевой фотоники. Плазмоника обеспечивает высокую плотность интеграции и сверхнизкое энергопотребление на бит. Эта технология призвана решить проблемы следующего поколения когерентных оптических интерконнектов и межсоединений в ЦОД, включая приложения ZR и ZR+

Искусственный интеллект стимулирует экспоненциальный рост требований к пропускной способности, и архитектуры ЦОД эволюционируют в сторону более производительных оптических соединений, особенно для масштабирования и связи между ЦОД (DCI). Хотя индустрия только переходит на 1,6 Тбит/с, она уже движется к 3,2 Тбит/с и выше. Приобретение Polariton укрепит портфолио Marvell в области передовых оптических технологий — пишут представители компании.

Marvell Technology Marvell Technology покупает разработчика маломощных кремниевых фотонных устройств

По словам Сандипа Бхарати (Sandeep Bharathi), президента подразделения центров обработки данных Marvell, приобретение расширяет оптическую дорожную карту компании за счет дифференцированной модуляционной технологии и высококвалифицированной команды. Polariton привносит опыт в плазмонике, кремниевой фотонике и высокоскоростной оптической модуляции, а также усиливает портфолио Marvell в области электрооптики, фотоники, коммутации и специализированных микросхем.

Недавние сделки Marvell

Покупка Polariton стала третьей крупной сделкой Marvell, нацеленной на доминирование в сфере ИИ-связей всего за несколько месяцев. Еще в декабре 2025 г. Marvell объявила о приобретении Celestial AI за $3,25 млрд. Эта сделка предоставила Marvell доступ к прорывной технологии «Фотонной ткани» (Photonic Fabric), которая позволяет передавать данные с помощью света на уровне пакетов, систем и целых стоек.

В отличие от медных соединений, технология Celestial AI обеспечивает вдвое большую энергоэффективность и в 10 раз большую пропускную способность, предлагая до 16 терабит в секунду на одном чиплете. Интеграция этой технологии позволит Marvell решить ключевую проблему современных ИИ-кластеров: масштабирование систем за пределы одного ряда стоек, где медные соединения уже не справляются с требованиями по пропускной способности, задержке и энергопотреблению.

Менее чем через месяц после сделки с Celestial AI, в январе 2026 г., Marvell объявила о приобретении XConn Technologies примерно за $540 млн. XConn специализируется на передовых коммутаторах PCIe и CXL, которые служат основой для создания высокопроизводительных вычислительных систем.

Это приобретение расширило портфель Marvell в области высокоскоростных электрических соединений, добавив проверенные продукты и талантливую команду инженеров. Сделка также позволила Marvell укрепить свои позиции в разработке коммутаторов для нового отраслевого стандарта масштабирования UALink, который позволяет множеству ускорителей работать как единая когерентная система.

Покупка Polariton, объединяющая плазмонную технологию с кремниевой фотоникой, закрывает третье направление в этой стратегии. Вместе Celestial AI и Polariton решают задачу дальнейшего масштабирования с помощью оптики, а XConn усиливает позиции Marvell в электрических соединениях. Эта комбинация нацелена на создание наиболее полной платформы для соединений в ЦОД — как оптических, так и электрических — чтобы предложить заказчикам гибкость и производительность для систем ИИ нового поколения. Marvell уже видит конкретные результаты: компания ожидает, что приобретение XConn принесет около $100 млн выручки в 2028 финансовом году, а от Celestial AI — $1 млрд годовых к концу 2029 финансового года.