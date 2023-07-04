«Мегафон» запустил мобильный интернет в селе Томтор к празднику Ысыах Олонхо

В селе Томтор Оймяконского района Якутии к празднику Ысыах Олонхо появился мобильный интернет 4G «Мегафона». За счет модернизации оборудования более 1,15 тыс. сельчан и пять тыс. гостей одного из главных событий республики получили доступ к скоростному мобильному интернету и голосовой связи по технологии VoLTE. Они активно пользовались современными цифровыми сервисами: за два дня проговорили более 400 часов и прокачали почти 800 Гб информации, что соответствует 11 млн фотографий в Telegram. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Ысыах, «изобилие» в дословном переводе – традиционный якутский праздник лета, который проводится на республиканском уровне и в последние годы собирает тысячи участников и зрителей. Этим летом Ысыах Олонхо посетили около пяти тыс. гостей из разных районов Якутии и других регионов России. В мероприятиях приняли участие более 800 якутян, которые представляли различные направления национальной культуры, например, хороводный круговой танец осуохай, народный эпос олонхо, игру на хомусе и создание конского убранства.

Праздник проходил первого и второго июля в этнокультурном комплексе «Кемус куруе» села Томтор Оймяконского района. Поселение расположено на востоке Якутии, в самом центре Оймяконской впадины, известной как полюс холода Северного полушария. Недалеко от села находится уникальный археологический памятник – Томторская писаница. Надежный высокоскоростной интернет «Мегафона» поможет развивать туристическую привлекательность этих мест.

«В Якутии чтят традиции коренных народов, берегут их культуру, язык и обычаи, а также широко отмечают главные национальные праздники. Ысыах Олонхо всегда становится большим событием, к которому готовится вся республика. Для того, чтобы гости праздника могли оперативно делиться своими впечатлениями, вести прямые эфиры в соцсетях, отправлять фото и видео, мы запустили в Томторе скоростной мобильный интернет. Благодаря модернизации сети и сами жители села теперь смогут проще и быстрее решать бытовые и рабочие задачи: смотреть фильмы и совершать покупки онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, удаленно учиться и получать госуслуги», – сказал директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

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«Мегафон» – объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.