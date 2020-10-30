В Якутии создали устройство, которое в два раза сокращает число вирусов в общественном транспорте

Резидент технопарка «Якутия» компания Jera Ai, выпускник акселератора «Б8», разработала и установила в маршрутном автобусе рециркулятор, созданный специально для обеззараживания воздуха в автотранспорте. Тестирование воздуха показало, что устройство снижает число бактерий и микробов в два раза.

Созданный резидентом Технопарка «Якутия» Jera Ai рециркулятор для обеззараживания воздуха Jera UV Air Cleaner Bus представляет собой устройство закрытого типа, состоящее из ультрафиолетовых светодиодных ламп. Рециркулятор уже прошел лабораторные испытания в общественном транспорте города Якутска. В рамках исследования было проанализировано содержание микробов и бактерий в автобусе, где разместили устройство Jera UV Air Cleaner Bus и в автобусе без прибора.

Для анализа научно-исследовательской лабораторией СВФУ им. М. К. Аммосова использовался специальный аппарат Air IDEAL. Забор воздуха проводился из трех точек салона: около кабины водителя, в середине и в конце салона.

Данные лабораторного исследования свидетельствуют: в автобусе без рециркулятора общее количество микробов на 1 кубометр воздуха составило 2.513 КОЕ, а в автобусе с рециркулятором число бактерий оказалось в два раза меньше - 1.340 КОЕ. Кроме того, прибор Jera UV Air Cleaner Bus полностью уничтожил плесневые и дрожжевые грибки, содержащиеся в воздухе.

Jera UV Air Cleaner Bus

По словам министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолия Семенова, проведенное исследование доказывает эффективность внедрения данного устройства. Это особенно актуально в условиях необходимости противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.

Основатель Jera Ai Петр Неустроев рассказал, что компания начала заниматься разработкой ультрафиолетовых светодиодных ламп с началом пандемии, и помимо рециркулятора для автобуса также производит устройства для обеззараживания воздуха в офисе и в автомобиле, а также для обработки предметов, использующихся в быту.

«Тема эта не новая, изучена, как говорится, вдоль и поперек. Мы, как и многие другие компании, начали производить светодиоды с длиной волны до 280 нанометров. Это дает совершенно другие возможности для применения. Светодиоды могут работать от меньшей мощности вольт и, в отличие от ртутных ламп, не озонируют. Они более безопасны и эффективны», — подчеркнул Петр Неустроев.