Бодров Александр


СОБЫТИЯ


06.03.2026 РВИ представила «Зеленые страницы» — первый в России практический гайд по нарративному дизайну для геймдева 1
26.12.2023 Эксперты предложили создать в России систему поддержки разработчиков видеоигр 1
28.09.2021 Infowatch и «Сфера» объявили о партнерстве 1
11.01.2016 «Система-112» Воронежской области рекомендована к эксплуатации 1
21.12.2015 Система-112 успешно прошла испытания в Тульской области 1
27.11.2015 «Система-112» заработала в Московской области 1
25.09.2014 «Сфера» стала дистрибьютором китайской корпорации Inspur в России 1
13.08.2010 Отпечатки пальцев: за гигантский ИТ-тендер МВД произошла схватка 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Бодров Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
Папилон - Papillon 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 14 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2094 1
Oracle Corporation 6913 1
HP Inc. 5782 1
InfoWatch - Инфовотч 1117 1
IBM - International Business Machines Corp 9570 1
Microsoft Corporation 25372 1
Cisco Systems 5242 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1050 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 6 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 191 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6370 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3486 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1180 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 16 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 630 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5208 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25650 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32125 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23181 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23492 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12410 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12365 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2471 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 1
HRM - Расчет отпуска 716 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 301 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7495 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6751 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17898 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27279 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1139 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3119 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32325 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 251 4
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 7 3
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
Онищенко Владислав 98 1
Назаров Владимир 17 1
Самигуллина Флорида 1 1
Аммосов Виталий 1 1
Шкарников Алексей 1 1
Щербакова Лариса 1 1
Мельяненкова Надежда 1 1
Бураков Сергей 2 1
Остапенко Григорий 28 1
Касперская Наталья 305 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8265 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1316 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18453 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 906 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3012 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 1
Иран - Исламская Республика Иран 1130 1
Индонезия - Республика 1025 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1115 1
Европа 24718 1
Южная Корея - Республика 6898 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10578 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5532 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3751 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1626 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423666, в очереди разбора - 727136.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

