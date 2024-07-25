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CorpSoft24 организовала процесс управления НСИ для компании «Колымаэнерго»

Компания CorpSoft24 адаптировала механизмы обмена данными между единой учетной системой «Колымаэнерго» и единой системой управления нормативно-справочной информацией «РусГидро».

«Колымаэнерго» – дочернее предприятие «Русгидро» – производитель электроэнергии на Крайнем Севере, отвечающий за бесперебойное централизованное снабжение энергоресурсами Магаданской области и части Оймяконского района Республики Саха (Якутия). Компания является оператором Колымского каскада ГЭС – комплекса гидравлических электростанций.

В рамках внедрения единой системы управления нормативно-справочной информацией во всей группе «РусГидро» было необходимо тиражировать и доработать решение в ее дочерней организации «Колымаэнерго».

Задача была поручена специалистам CorpSoft24, которые год назад выполнили подобную задачу в другой «дочке» «РусГидро» – «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (ДРСК).

В ходе проекта специалисты CorpSoft24 адаптировали механизмы обмена данными между единой учетной системой «Колымаэнерго» на базе «1С: Бухгалтерия 3 Корп» и единой системой управления нормативно-справочной информацией «РусГидро» на платформе Unidata, а также разработали для сотрудников заказчика инструмент ввода новых элементов и подбора эталонных элементов централизованных справочников. Кроме того, был обеспечен процесс нормализации поступающих в информационную систему мастер-данных и возможность их автоматического обновления по запросу.

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Внедрение решения позволило «Колымаэнерго» обеспечить совместимость учетных и отчетных документов в рамках консолидации информации по группе «РусГидро», повысить качество нормативно-справочной информации, оптимизировать процесс нормализации справочников и сократить процесс согласования при вводе новых элементов справочников.

«В рамках проекта кроме настройки и доработки решения по интеграции, было проведено обучение персонала, а также обработка и загрузка огромного количества начальной информации по эталонным НСИ. Несмотря на жесткие требования по срокам, мы справились с задачей. С момента начала работ до приемки подсистемы в промышленную эксплуатацию прошло всего четыре месяца», – отметил Михаил Горшков, руководитель направления «» CorpSoft24.

«Благодаря CorpSoft24 мы в кратчайшие сроки внедрили подсистему НСИ, которая в полной мере соответствует задачам, поставленным головным предприятием, в том числе по автоматизации обмена данными. Теперь наши сотрудники получили возможность синхронизировать элементы справочников с централизованными справочниками «РусГидро», – сказал начальник отдела информационных технологий компании «Колымаэнерго» Антон Змерега.

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