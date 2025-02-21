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МТС включила связь в селе Новоберезово

ПАО «МТС» обеспечила устойчивое покрытие сети LTE на территории села Новоберезово в Шилкинском районе Забайкальского края. Базовая станция МТС с увеличенным радиусом работы покрывает всю территорию села и прилегающий участок федеральной трассы Чита-Хабаровск, где крайне востребован скоростной доступ к сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Свое современное название Новоберезово, где проживает почти 400 жителей, получило благодаря березовой роще, расположенной на въезде в село. Запуск базовой станции МТС позволяет обеспечить скоростным мобильным интернетом всю территорию небольшого поселения, а также прилегающий участок автомагистрали и популярное придорожное кафе.

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Благодаря установленному телеком-оборудованию водители и пассажиры транспорта, проезжающего через Шилкинский район, могут пользоваться привычными цифровыми приложениями и экосистемными сервисами МТС, а также выстроить на навигаторе удобный маршрут к «Дарьиному хребту». Это одно из любимых мест отдыха жителей района, где возле горного хребта растет лиственница, осина, ольха, сосна, а также краснокнижный рододендрон Даурский.

«МТС продолжает развивать сеть высокоскоростного интернета в Забайкальском крае, запуская новые базовые станции и совершенствуя действующее телеком-оборудование. Благодаря чему жители как крупных населенных пунктов, так и малых или удаленных сел Забайкалья имеют равный доступ к сети и современным цифровым сервисам – для удаленной учебы, работы, запуска бизнес-проектов, оформления необходимых справок и документов онлайн, экономя время и силы. Так, совсем недавно МТС запустила новые базовые станции в селах: Засопка, Вершино-Шахтоминское, Буйлэсан и Степное», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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