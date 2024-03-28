МТС разогнала скорости мобильного интернета на железнодорожном вокзале Читы

ПАО «МТС» сообщает о расширении сети LTE в центре Читы. В ходе проведенных работ увеличилась скорость мобильного интернета на 30% в районе железнодорожного и автовокзалов краевой столицы – крупного логистического центра на Транссибирской магистрали. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС модернизировали телеком-оборудование, в результате скорость LTE выросла на привокзальной площади, а также в офисах и организациях, прилегающих к улицам Бутина, Амурская и Ленинградская. Теперь жители и туристы смогут быстро загружать расписание железнодорожных и авто маршрутов, приобретать билеты онлайн и коротать время за просмотром фильмов в онлайн-кинотеатре или за чтением книг из цифровой библиотеки «Строки».

Читинский железнодорожный вокзал – крупный транспортный и пассажирский хаб на Транссибирской магистрали, ежедневно принимающий тысячи пассажиров. Отсюда отправляются пригородные электрички и поезда дальнего следования в направлении Китая (через город Забайкальск), регионов Дальнего Востока, на север Забайкальского края и в западном направлении. Благодаря модернизации сети путешественники могут совершать видеозвонки родным и близким, делиться в соцсетях фото и видео местных красот, заказывать трансферы и бронировать номера в гостиницах.

«Железнодорожный и автовокзалы – самый оживленный район города, с плотным пешеходным и автомобильным трафиком. Недалеко располагаются популярные туристические места – парк ОДОРА, центральная городская площадь, торговые центры, кафе и рестораны. Читинцы и гости города активно пользуются мобильным интернетом, нагрузка на сеть возрастает особенно в выходные и праздничные дни. Поэтому мы развиваем сеть LTE в популярных городских локациях, чтобы абоненты могли с комфортом пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Ранее МТС улучшила покрытие мобильной сети в городах Борзя, Краснокаменск, в селе Домна Читинского района и еще 20 малых и отдаленных населенных пунктах Забайкалья.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 86 абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 86 пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 86. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.