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МТС улучшила сеть LTE в крае каменных рек Забайкалья

ПАО «МТС» провела работы по улучшению качества связи в селе Вершино-Шахтаминское Забайкальского края. Новые скорости мобильного интернета стали доступны для 1000 сельчан, а также туристам, приезжающим увидеть каменные реки — курумы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дополнительное телеком-оборудование МТС установлено в центре села и позволяет обеспечить скоростным мобильным интернетом и усилить голосовую связь на всем протяжении Вершино-Шахтоминского. В зоне покрытия – социальные учреждения, школа и детский сад, почта, сельский клуб и популярные места отдыха, в том числе курумы.

Уникальные природные образования курумы, или, как их еще называют, «каменные реки» - это скопления больших камней, в виде медленно движущегося потока по склону. Туристы и любители красивых селфи теперь могут быстро поделиться в мессенджерах ярким фото или сменить аватарку в соцсетях, а местные жители на комфортных скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами: смотреть онлайн-кинотеатры, совершать покупки при помощи онлайн-банкинга, общаться по видеосвязи с родственниками и друзьями.

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«Сегодня в тренде туристические маршруты выходного дня, когда жители региона самостоятельно отправляются в поездку на автомобиле по популярным туристическим локациям, а также исследуют менее известные места, например, Букукунское озеро или Забайкальские курумы. Модернизация сетей связи позволяет забайкальцам и гостям региона выстроить оптимальный маршрут поездки, узнать больше об истории края, насладиться его красотами и в целом делает регион привлекательным для туризма», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС запустила новые базовые станции в микрорайонах Краснокаменска и селе Засопка Читинского района.

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