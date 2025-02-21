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Новые скорости 4G «МегаФона» получили жители пяти районов Забайкалья

Жителям пяти районов Забайкалья стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения, цифровыми звонками и голосовой связью. Инженеры «МегаФона» провели комплекс работ в Могочинском, Карымском, Чернышевском, Нерчинском и Сретенском районах, в результате чего увеличилась емкость транспортной сети, выросли скорости мобильного интернета и надежность соединения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые изменения затронули пять населенных пунктов, таких как Дарасун, Ксеньевка, Утан, Алеур и Нижняя Куэнга, всего там проживает чуть более 10 тыс. человек, при этом в самом малочисленном живет около 140 сельчан.

Быстрый мобильный интернет открыл для жителей новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и поиска удаленной работы. Даже в небольших селах есть школы, детские сады, учреждения культуры. Благодаря наличию 4G-сигнала работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей, а подрастающему поколению — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете».

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Кроме этого, улучшения качества мобильного интернета могли заметить работники и пассажиры железнодорожных станций, расположенных в пгт Дарасун, Ксеньевка и селе Утан. С запада на восток Карымский район пересекает Забайкальская железнодорожная магистраль, протяженностью 150 км, по которой осуществляются основные грузовые и пассажирские перевозки.

«Мы последовательно модернизируем и совершенствуем телеком-инфраструктуру на территории Забайкальского края. Новые, более высокие скорости мобильного интернета, позволяют жителям активно выходить в Сеть. Улучшение качества связи дает возможность широко пользоваться государственными услугами и другими цифровыми сервисами, без которых уже сложно представить повседневную жизнь современного человека», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

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