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Стремительно вверх: «МегаФон» разогнал мобильный интернет в Чите

Жители столицы Забайкалья теперь могут быстрее передавать данные с мобильных устройств. «МегаФон» построил и модернизировал в городе почти 30 базовых станций, в результате максимальные интернет-скорости выросли до 140 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции появились в микрорайонах Камышинский, Каштакский и в СНТ «Эдельвейс». Помимо этого, в разных районах Читы и посёлке Песчанка прошла модернизация сети. Существующее оборудование специалисты дополнили слоями LTE и перевели частоты в современный стандарт. Работы позволили расширить покрытие, увеличить ёмкость сети и разогнать скорости интернета до 140 Мбит/с.

В зону улучшенной мобильной связи попали жилые кварталы, школы, больницы, парки, торговые центры. Стабильным интернетом и устойчивой голосовой связью могут воспользоваться абоненты на остановках общественного транспорта, ключевых дорогах Читы и городском участке трассы «Байкал», а также ЖД-станциях и детской железной дороге.

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Безопасность

«Цифровая активность жителей Читы постоянно растет: за последние четыре месяца относительно аналогичного периода 2024 года интернет-трафик увеличился на 22%. Кроме того, обладателей “зелёных” сим-карт стало на 8% больше, а средний объем потребляемых данных на абонента вырос на 13%. Постоянно растущие потребности наших клиентов в скоростном мобильном интернете, становятся стимулом, чтобы расширять и усиливать сеть», — сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

Обновлённое качество сети оценили и путешественники: за год количество приезжающих в Читу выросло на 6%. В основном город посещают жители Москвы и Подмосковья, Красноярского края, Бурятии, Новосибирской и Амурской областей. Также часто здесь бывают абоненты из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края.

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