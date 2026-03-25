В России за миллиарды прокачают систему блокировки сайтов и сервисов. Ее мощность удвоят за четыре года

Мощность встроенных в инфраструктуру провайдеров устройств ТСПУ, используемых для блокировки и замедления сайтов, к 2030 г. увеличится в 2,5 раза. Проект федеральный, и на него планируется выделить почти 84 млрд руб.

Заблокировать всё

К 2030 г. блокировка и замедление интернет-сервисов в России выйдет на новый уровень. Как пишет «Коммерсант», власти намерены влить в развитие системы блокировок несколько десятков миллиардов млрд руб., чтобы через четыре года ее мощность увеличилась в 2,5 раза.

«Коммерсант» называет эту систему «автоматизированной системой обеспечения безопасности» (АСБИ). По плану властей, к 2030 г. пропускная способность достигнет 954 Тбит/с. Это следует из приказа о плане деятельности Минцифры до 2030 г.

А к концу 2026 г. планируется пропускать через эту систему весь трафик российских пользователей.

Об этой системе есть упоминание в паспорте федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Ранее предполагалось увеличить ее мощность к 2030 г. лишь до 752,6 Тбит/с, теперь же – до 954 Тбит/с.

Россиянам дополнительно усложнят доступ к нужным им интернет-ресурсам

Размер финансирования этого федпроекта тоже подрос. Теперь он составляет 83,7 млрд руб., что на 14,9 млрд руб. больше предыдущих показателей. По информации издания, большая часть этих денег пойдет именно на наращивание мощности АСБИ.

Цель яснее некуда

В упомянутом «Коммерсантом» приказе указана цель, которую преследуют власти, вливая десятки миллиардов рублей в развитие АСБИ. В нем сказано, что наращивание мощности этой системы приведет к обеспечению «сетевого суверенитета и информационной безопасности» в интернете к 2030 г.

Роскомнадзор дал немного другое объяснение происходящему. Его представители сообщили «Коммерсанту», что АСБИ масштабируется «в соответствии с ростом трафика операторов связи».

Одной аббревиатурой больше

АСБИ может быть незнакомой россиянам аббревиатурой, но многие наверняка слышали о другой – ТСПУ. Это «технические средства противодействия угрозам», – оборудование, которое встраивается непосредственно в сети провайдеров проводного интернета и операторов сотовой связи.

ТСПУ – это основа системы АСБИ. Именно ТСПУ физически замедляет или полностью блокирует тот или иной ресурс.

Основа современных российских ТСПУ – это технология глубокой инспекции трафика, она же Deep Packet Inspection или DPI. Через эти устройства проходит трафик российских пользователей – они анализируют его и принимают решение о пропуске, замедлении или блокировке запроса.

ТСПУ уже работают

Россияне стали массово ощущать на себе работу ТСПУ в составе АСБИ во второй половине 2025 г., когда внезапно лишились возможности беспрепятственно звонить через WhatsApp* и Telegram. К концу 2025 г. WhatsApp*, по данным РБК, был замедлен в России на 80%.

В начале 2026 г. в стране начали замедлять и Telegram. К первым числам марта 2026 г. пользоваться им стало почти невозможно – текстовые сообщения отправляются и приходят очень медленно, а на загрузку медиафайлов, даже документов docx, могут уходить минуты.

Однако именно после начала массового замедления Telegram в России внезапно стали доступны ранее заблокированные или замедленные сервисы. Они периодически открываются на устройствах пользователей без специальных технических средств, и тому есть объяснение.

Как сообщил «Коммерсанту» неназванный источник на российском телеком-рынке, доступность заблокированных сайтов – это следствие перехода ТСПУ в режим bypass, при котором блокировка не осуществляется. Этот режим, по его словам, включается, когда ТСПУ не справляются с обработкой проходящего через него трафика.

«Чтобы решить проблему, нужно усилить саму систему, установив больше узлов фильтрации, и увеличить мощность» – добавил собеседник издания.

Может сработать

Опрошенные изданием эксперты полагают, что увеличение мощности АСБИ до 954 Тбит/с – это «попытка привести инфраструктуру в соответствие с реальным объемом трафика». Такое мнение высказал руководитель направления анализа защищенности компании «Информзащита» Анатолий Песковский. «В российском контексте мощность в 954 Тбит/с означает, что система получит достаточный ресурс, чтобы анализировать весь трафик рунета с запасом под рост, усложнение правил и появление новых методов обфускации», – добавил он.

«Показатель в 954 Тбит/с – реально очень большая цифра. Для сравнения – по официальным данным Минцифры, в 2024 г. через российские сети прошло 188,5 эксабайта трафика – это соответствует примерно 30 Тбит/с среднего трафика всего рунета», – сказал «Коммерсанту» заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

