«МегаФон» усилил LTE-покрытие в забайкальском селе

Жителям села Утан в Забайкальском крае стал доступен мобильный интернет на скорости до 75 Мбит/с. «МегаФон» построил в поселении базовую станцию, что позволило расширить зону устойчивого LTE-покрытия. Качественной мобильной связью могут пользоваться почти 1,5 тысяч человек, проживающих в Утане. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее в селе был доступен сигнал 4G от базовых станций в соседних поселениях. Запуск телеком-объекта на территории Утана улучшил качество связи: выросла скорость передачи данных, зона LTE-покрытия стала больше, а емкости сети теперь достаточно, чтобы все жители могли одномоментно пользоваться мобильным интернетом.

Улучшения стали заметны как на улицах села, так и внутри помещений — в школе, больнице, жилых домах, а также на железнодорожной станции. Сельчане теперь могут комфортнее пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать с помощью мобильного интернета.

«Мы создаем доступ к качественной голосовой связи и скоростному интернету для жителей сельских территорий Забайкалья. Наши инженеры в Утане подобрали оптимальное сочетание частотных диапазонов LTE, которое повысило качество телеком-услуг. Важно, чтобы цифровые сервисы были доступны жителям независимо от того, живут они в крупном городе или в небольшом селе», — сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

