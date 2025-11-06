Разделы

Связь стала более стабильной в Могочинском районе

Жители Могочинского района в Забайкальском крае теперь могут пользоваться стабильной сотовой связью и качественным мобильным интернетом на большей территории. Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции рядом с Могочей и селом Джелондой, активировав дополнительный слой 4G, что значительно расширило зону покрытия и усилило сигнал. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительный слой LTE активирован в низкочастотном диапазоне для более стабильного сигнала: он лучше распространяется на большие расстояния и проникает сквозь стены зданий и естественные препятствия.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

Модернизированные станции связи находятся возле федеральной трассы «Амур», недалеко от Могочи и Джелонды. Теперь проезжающие мимо водители, дальнобойщики и путешественники могут звонить без помех и на более комфортных скоростях пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, слушать музыку онлайн и проверять навигационные карты. Улучшения в работе сети заметили и жители поселений — связь стала устойчивей, а сигнал стал доступен на большей территории.

«Наши специалисты расширяют зону покрытия телеком-сети: устанавливают новое оборудование и модернизируют уже существующее, в том числе включают дополнительные низкочастотные слои 4G. Благодаря этой работе независимые эксперты российской компании Vigo признали «МегаФон» лидером в Забайкальском крае по покрытию, по итогам третьего квартала 2025 года отрыв от ближайшего конкурента составляет более 16%», – сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

