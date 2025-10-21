Разделы

«Софтлайн Решения» внедрила систему управления проектами EvaProject от EvaTeam

Компания «Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, перевела свой департамент бизнес-решений на систему управления проектами EvaProject от российского вендора EvaTeam. Сотрудники департамента получили инструмент контроля рабочих процессов, что повысило оперативность и эффективность их работы. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Группа компаний сотрудничает с вендором с 2022 г.: внедряет его продукты в инфраструктуру клиентов и на практике видит, как решения EvaProject позволяют заказчикам достигать измеримых бизнес-результатов. Когда перед департаментом бизнес-решений встала задача найти систему управления проектами, продукт EvaProject был выбран благодаря своим функциональным возможностям. Основной целью внедрения стало создание трекера задач для внутреннего контроля проектов.

Переход был реализован поэтапно: команда «Софтлайн Решений» самостоятельно установила систему и адаптировала ее под специфику задач департамента, а группа технической поддержки EvaTeam провела обучение по продукту.

«Обучение по системе EvaProject расширило возможности команды в части управления и контроля проектов: специалисты EvaTeam доступно и подробно ответили на все интересующие вопросы, раскрыв полный потенциал решения. Мы получили ценные знания, необходимые для эффективного внедрения инструмента в нашу работу. Для группы компаний важно ускорять принятие решений, усиливать контроль над процессами, повышать их эффективность и постоянно развивать свои компетенции», — сказал Егор Ворогушин, директор департамента бизнес-решений «Софтлайн Решений».

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

EvaProject позволит сотрудникам департамента быстрее реагировать на изменения и эффективнее управлять процессами, что положительно скажется на качестве предоставляемых услуг.

«Мы искренне рады, что компания остановила свой выбор на продуктах EvaTeam. Это решение профессиональных экспертов подтверждает лидерство наших разработок на российском рынке. Мы гордимся таким выбором и готовы оправдать оказанное доверие», — отметил Денис Кучаев, управляющий директор EvaTeam.

