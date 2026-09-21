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EvaTeam обновила экосистему EvaDev до версии 2.33 «Воронеж»

Компания EvaTeam обновила ИТ-конвейер разработки полного цикла EvaDev до версии 2.33 «Воронеж». Улучшения затронули продукты экосистемы для управления проектами EvaProject + EvaGantt, тестирования EvaTest, базы знаний EvaWiki и сервисных процессов EvaServiceDesk. Обновления сфокусированы на скорости работы, самостоятельности команд и глубокой интеграции данных в ежедневные процессы. Об этом CNews сообщили представители EvaTeam.

В EvaProject управление задачами стало заметно проще. Теперь любую настроенную доску можно скопировать в другой проект одной кнопкой вместе со всеми колонками, фильтрами и лимитами — помощь администратора больше не нужна. В карточку задачи можно подтягивать справочники напрямую из баз данных (PostgreSQL, MS SQL, MySQL или Oracle), поэтому информация всегда остается актуальной без создания лишних копий внутри системы. А на диаграмме Ганта появилась возможность строить иерархию через связи между задачами разных проектов: сохраняйте собственные виды отображения и группируйте план по любым нужным атрибутам.

В EvaTest изменена работу с шагами тест-кейсов: появился режим «Лист», где сценарий читается последовательно, а каждое изменение шага теперь подробно фиксируется в истории правок. При миграции из Zephyr вся накопленная библиотека кейсов вместе с циклами, прогонами и комментариями переносится за один раз. Кроме того, переключаться между деревом задач, плоским списком или группами по исполнителю и статусу можно прямо в планах тестирования — выбранный вид группировки сохраняется в учетной записи.

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База знаний EvaWiki тоже получила важные обновления. Появился единый центр шаблонов документов с личным, проектным и глобальным уровнями доступа — это поможет закрепить общий формат регламентов и инструкций для всей компании. Благодаря новому SQL-плагину результаты запросов к внешним базам данных выводятся прямо в текст документа, избавляя от ручного копирования таблиц. А схемы бизнес-процессов теперь создаются как живые BPMN-диаграммы во встроенном редакторе: их можно проверить на логические ошибки перед публикацией.

EvaServiceDesk стал удобнее для клиентов и поддержки. Оценку обслуживания теперь можно оставить прямо в карточке обращения после его закрытия, при этом история решений согласований наглядно фиксируется вместе с аватарами участников. Конструктор форм пополнился новым полем «Выбор радио» с динамическими секциями, что делает анкеты компактными и понятными. Сами таблицы активов приведены к единому виду с системой, благодаря чему поиск и фильтры работают везде одинаково привычно.

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