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Termidesk 5.1: обновление решения для виртуализации рабочих мест

Компания «Увеон — Облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представила новую версию своего программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 5.1. В этом обновлении компания реализовала несколько важных улучшений в плане производительности, безопасности, гибкости развертывания и удобства использования решения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В релизе Termidesk 5.1 получил полноценное воплощение собственный протокол терминального доступа к рабочим местам TERA (Termidesk Remote Access), который в предыдущей версии программного продукта был внедрен в тестовом режиме. Специалисты «Увеон» разработали его как альтернативу традиционному OpenSource-протоколу SPICE специально для экосистемы Linux. TERA в первой версии поддерживает функции перенаправления различных периферийных устройств (звука, микрофона, принтеров, смарт-карт, USB-устройств, веб-камер), поддержку синхронизации клавиатуры, управление полосой пропускания. Протокол позволяет оптимизировать процессы удаленной работы, сделать ее более производительной, разнообразной, интуитивно понятной и бесшовной.

Новые функции Termidesk 5.1 обеспечивают дополнительный уровень защиты корпоративных ресурсов. Двухфакторная аутентификация с использованием смарт-карт и токенов дает возможность надежно хранить сертификаты пользователей на физических носителях и использовать их для безопасного доступа к корпоративным ресурсам. Политики перенаправления данных включают ограничения на объем и тип содержимого буфера обмена, а также контроль направления передачи данных (от клиента серверу, от сервера клиенту, в обе стороны). Фильтрация USB-устройств по классам (PID/VID) позволяет администраторам централизованно управлять перенаправлением USB-устройств, исключая неавторизованное использование.

Компонент «Агрегатор» объединяет несколько ферм Termidesk в едином интерфейсе пользователя, устраняя дублирование ярлыков приложений и обеспечивая централизованный доступ ко всем ресурсам. Новый функционал и сценарий «Фонды автономных машин» позволяют сотрудникам удаленно подключаться к своим физическим офисным ПК и безопасно взаимодействовать с привычными приложениями и данными из любого места без необходимости использования дополнительных инструментов удаленной работы. Улучшенная интеграция Termidesk с доменом аутентификации ALD Pro, включая поддержку групповых политик и централизованную настройку параметров ОС Astra Linux, способствует повышению безопасности и управляемости корпоративной инфраструктуры.

Функция диспетчера «Интеллектуальная балансировка нагрузки между терминальными серверами» дает возможность равномерно распределять пользователей на основе метрик состояния и емкости потребляемых ресурсов, гарантируя, что сбой любого сервера минимально повлияет на качество и удобство работы пользователей. Также в Termidesk 5.1 появились инструменты расписания задач для автоматизации таких рутинных действий, как обновление и обслуживание фермы Termidesk, и централизованного сбора, хранения и анализа журналов для мониторинга всей инфраструктуры из единого места и повышения скорости реагирования.

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В обновлении Termidesk сделан фокус на комплексном улучшении пользовательского опыта взаимодействия с решением: реализована поддержка работы с ОС нового поколения Astra Linux 1.8, обеспечена возможность бесшовного перемещения сессий между устройствами, предоставлен доступ пользователей к центру управления подключениями – инструменту для настройки активных приложений и рабочих столов, позволяющему управлять сеансами с любого устройства.

Сегодня Termidesk совместно с платформой серверной виртуализации VMmanager обеспечивают комплексное решение для создания импортонезависимой инфраструктуры виртуальных рабочих столов и терминальных сервисов. В ходе подготовки релиза команды разработки Termidesk и VMmanager провели совместное тестирование, подтвердившее полную совместимость версий Termidesk 5.1 и VMmanager 6 версии. Это гарантирует стабильность работы системы и ее готовность к дальнейшим обновлениям. Связка VMmanager+Termidesk предоставляет возможность быстрого развертывания защищенной инфраструктуры VDI, клонирования и модификации виртуальных рабочих мест, организации арендных услуг, создания резервных копий и обеспечения безопасного удаленного доступа.

«Собственный протокол удаленного доступа TERA дает нашему продукту очередное серьезное конкурентное преимущество. В целом выпуск Termidesk 5.1 — это значительный шаг вперед в обеспечении безопасной и удобной работы наших пользователей. Заказчики прекрасно знают, что наше российское решение не просто заменяет продукты западных вендоров, но и предоставляет качественно новый уровень развития технологий виртуализации, которые отлично работают в компаниях любого масштаба и рода деятельности, отвечая самым серьезным требованиям к безопасности. Мы уверены, что новые функции и улучшения помогут организациям эффективно адаптироваться к современным требованиям удаленной работы, повышая продуктивность и сокращая издержки», — сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса компании «Увеон — облачные технологии».

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