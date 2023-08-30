Продуктами ГК «Астра» будет пользоваться одна из старейших библиотек Санкт-Петербурга

ГК «Астра» объявляет о поставке лицензий на защищенную операционную систему Astra Linux Special Edition и программный комплекс «Средства виртуализации «Брест» в Центральную городскую публичную библиотеку имени В.В. Маяковского (ЦГПБ). Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ЦГПБ была основана в 1868 г. и на сегодня является методическим центром Корпорации общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ), созданной в 2009 г. Единая система библиотечного обслуживания и применение единых стандартов позволяет предоставить читателям единый стандартный набор услуг и ресурсов в каждой библиотеке города. Количество зарегистрированных пользователей КСОБ составляет более 1 млн; персонал и руководство стремятся сделать свои услуги наиболее удобными и доступными для посетителей.

В 2021 г. в рамках реставрации основного филиала ЦГПБ (г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанка, д.44) был построен и оборудован единый дата-центр для городских библиотек. Помимо дата-центра, здание было оснащено новым оборудованием: системой хранения, гардеробом, транспортировкой книг, станциями сортировки и самообслуживания, комплексами бронирования и книгосдачи, системами видеонаблюдения и контроля и управления доступом и др. Помимо читательских билетов, была внедрена система идентификации пользователей «по лицу». В 2023 г. стартовала программа модернизации общедоступных библиотек Северной столицы, которая проводится при финансовой поддержке города в лице Комитета по культуре г. Санкт-Петербурга. Сейчас ведутся активные работы по развитию единого дата-центра городских библиотек.

Сотрудники учреждения изучили спектр доступных на рынке ИТ-продуктов, отвечающих потребностям не только организации, но и всей Корпорации библиотек. После консультаций с профильными специалистами были выбраны ОС Astra Linux и ПК СВ «Брест» от ГК «Астра», а также принято решение внедрить софт одного вендора, чтобы упростить его дальнейшую эксплуатацию и поддержку.

«Выбрав программные продукты ГК «Астра», мы не только оснащаем дата-центр, который будет обеспечивать необходимыми ресурсами публичные общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга, но и решаем проблему импортозамещения ИТ на долгие годы. Уход западных разработчиков с российского рынка предопределил и ускорил этот процесс, а поддержка со стороны городских властей позволила реализовать проект оперативно и на самом высоком качественном уровне», – сказал заместитель директора по информационным технологиям ЦГПБ Сергей Кучумов.

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«Сотрудничество с одной из ведущих российских библиотек очень важно для нас как для разработчика. Это не только масштабность задач в сфере поддержки и обслуживания библиотечной сети Санкт-Петербурга, но и возможность в дальнейшем тиражировать данный проект на другие библиотеки и культурные учреждения страны. Рад, что мы можем предложить заказчику надежные отечественные программные продукты, которые не уступают известным зарубежным аналогам и при этом соответствуют самым строгим стандартам ИТ-безопасности», – отметил Денис Мухин, директор департамента виртуализации и облачных сервисов ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ