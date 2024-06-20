Курс на универсальность. Вышла новая версия Termidesk 5.0

Компания «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии продукта Termidesk 5.0, предназначенного для построения и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (VDI). Этот мажорный релиз имеет значительные улучшения и новые возможности, которые расширяют функционал по организации VDI и доставке приложений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одно из ключевых нововведений в Termidesk 5.0 – обновление списка поддерживаемых протоколов. В дополнение к уже поддерживаемым протоколам SPICE и RDP разработчики создали собственный протокол TERA (Termidesk Remote Access Protocol). Это первый отечественный протокол удаленного доступа к рабочим местам, предложенный российским VDI-производителем. На данный момент он доступен в экспериментальном режиме, но в будущем призван стать основным решением в составе продукта Termidesk, заместив набор OpenSource-протоколов для удаленного доступа.

Разработчики также расширили список поддерживаемых платформ виртуализации. В него вошли как российские решения, например, «Ред Виртуализация», так и OpenSource-платформы. Для платформы VMware vSphere добавлены возможности управления сетью и хранилищем, что позволяет более гибко подходить к настройке и использованию инфраструктуры виртуальных рабочих мест.

В Termidesk 5.0 появились функции мониторинга и отслеживания пользовательских сессий на всех этапах их жизненного цикла. Это дает возможность не только предотвращать проблемы, связанные с безопасностью и несанкционированным доступом, но и оптимизировать использование ресурсов.

Помимо функций по мониторингу системы, в веб-портал администратора Termidesk интегрирован «Удаленный помощник», обеспечивающий подключение служб технической поддержки, что значительно упрощает и ускоряет процесс решения технических проблем пользователей.

Модуль Termidesk Live, предназначенный для работы с тонкими клиентами, получил поддержку слоев приложений. Теперь пользователи могут подключать приложения без необходимости их установки в образ доставляемой по сети операционной системы, что повышает удобство и гибкость работы с приложениями в виртуальной среде.

Особое внимание в Termidesk 5.0 было уделено вопросам безопасности: внедрено шифрование паролей, реализована поддержка mTLS-подключений к СУБД и др. Эти меры направлены на обеспечение максимальной защиты данных пользователей и инфраструктуры в целом.

Наряду с нововведениями, разработчики улучшили и усовершенствовали ряд функций, представленных в предыдущих версиях Termidesk, что делает работу с системой еще более удобной и эффективной. Полный перечень новых и обновленных функций Termidesk 5.0 доступен в официальном документе на сайте компании.

«Мы представляем свежую версию продукта Termidesk, которая открывает перед пользователями новые возможности в управлении виртуальными рабочими местами и доставке приложений. Наша команда сосредоточила большие усилия на реализации уникального для российского рынка функционала, такого как собственный протокол удаленного доступа TERA, который уже в ближайшем будущем поможет нам сравняться по части функционала с ведущими зарубежными продуктами. А на российском рынке мы уверено бежим в направлении безусловного лидера в сегменте VDI-решений», – сказал Денис Мухин, директор по развитию бизнеса «Увеон — облачные технологии».