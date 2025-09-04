Разделы

Контроллер доставки приложений Termidesk Connect обновился до версии 1.1

Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустила новую версию контроллера доставки приложений Termidesk Connect 1.1. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Рынок решений класса Application Delivery Controller (ADC) в России формируется. До недавнего времени многие компании использовали зарубежные или open-source продукты, однако оба варианта не всегда соответствуют задачам импортозамещения. Termidesk Connect стал одной из первых полноценных отечественных разработок в данной категории, предназначенной для корпоративного сегмента и госсектора.

В новом релизе реализованы гранулярные настройки доступа, поддержка LDAP и LDAPS, расширенные функции для мониторинга сервисов, включая проверки по HTTP и HTTPS с методами POST и анализом содержимого ответов. Кроме того, теперь пользователям доступны инструменты для обеспечения отказоустойчивости: автоматическое переключение ролей узлов (failover) и синхронизация конфигураций в кластере Active/Standby.

«Наши заказчики ждут от таких решений не только базовой балансировки нагрузки, но и возможности строить комплексную распределенную инфраструктуру. Мы сделали акцент на безопасности и высокой доступности, так как именно эти факторы сегодня наиболее критичны для бизнеса», — отметил Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

