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ADC Application Delivery Controller Контроллер доставки приложений

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.08.2026 Подтверждена совместимость TrafficSoft ADC с платформой виртуализации zVirt 1
04.09.2025 Контроллер доставки приложений Termidesk Connect обновился до версии 1.1 1
20.08.2025 Российский балансировщик выходит в облака: партнерство TrafficSoft и Nubes 1
18.03.2025 TrafficSoft и Axoft заключили партнерское соглашение о продвижении ADC и CGNAT 1
04.06.2024 TrafficSoft выпустила российский виртуальный контроллер доставки приложений TrafficSoft ADC 1
25.07.2023 Без защиты web-приложений все эшелоны защиты инфраструктуры неэффективны 1
20.07.2023 Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры 1
20.01.2020 «Дыры» в Citrix распахнули шпионам двери в сети 80 тыс. компаний 1
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
11.04.2017 Круговая оборона: как сегодня выглядит комплексная безопасность 1
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 1
05.03.2016 Готов ли ваш бизнес к новому технологическому прорыву? 1
15.12.2015 Бизнес Brocade - динамика и движение 1
09.04.2015 Citrix представил следующее поколение контроллера доставки приложений NetScaler 1
30.07.2014 Систему балансировки нагрузки LoadMaster интегрируют с Web application firewall 1
10.12.2013 F5: Веб-приложения в России защищены очень слабо 1
15.10.2013 Легендарный российский веб-сервер привлек $10 млн 1
22.08.2013 Легендарный бесплатный веб-сервер из России выпустил свою первую платную версию 1
05.06.2013 Доставка приложений: ключевой элемент ИТ-инфраструктуры 1
27.07.2012 Oracle анонсировала Exalogic Elastic Cloud Software версии 2.0 1
22.07.2011 Riverbed покупает новозеландского разработчика систем оптимизации веб-контента Aptimize 1
01.11.2010 ЦОД в России: рынок подстроился под разборчивый бизнес 1
28.10.2010 Михаэль Суконник: Наше предложение станет частью эволюции ЦОД 1
18.08.2008 Citrix включена в «магический квадрант» контроллеров доставки приложений 1
18.09.2007 Barracuda: покупка NetContinuum поможет «поднять» защиту веб-трафика 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

ADC и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2611 7
Citrix Systems 868 7
Dell EMC 5181 4
Cisco Systems 5371 4
Microsoft Corporation 25778 4
Meta Platforms - Facebook 4622 4
F5 Networks 77 4
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 39 4
Amazon Inc - Amazon.com 3279 3
Yandex - Яндекс 9225 3
Intel Corporation 12812 3
IBM - International Business Machines Corp 9701 3
HP Inc. 5883 3
Dropbox 527 3
Nginx - Энджайникс 209 3
Google LLC 12693 3
Zynga Game Network 133 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 2
Ланит - Comptek - Комптек 215 2
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Radware 61 2
Netcraft 61 2
Открытые технологии 732 2
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 49 1
Nortel Networks - Bay Networks 23 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
Belmont - Белмонт 14 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 6 1
Barracuda Networks - NetContinuum 2 1
Orion soft - Орион софт - 316 1
Radware - Alteon WebSystems 31 1
Nextron Systems 5 1
Ростелеком 10951 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1830 1
МегаФон 10750 1
Apple Inc 13161 1
Oracle Corporation 7074 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3078 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 529 3
Runa Capital 158 3
Восток-Запад - EWS Holding 47 2
NEA - New Enterprise Associates 23 2
MSD Capital 14 2
Трансинвестбанк - Транспортный инвестиционный банк 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2951 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Carlsberg Group 26 1
Index Ventures 50 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
e.ventures 11 1
Telstra Venture 5 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
OWASP - Open Web Application Security Project 147 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24425 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12912 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7215 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35022 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4184 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13640 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2485 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16261 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13325 6
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 166 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18032 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3830 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11813 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3214 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6854 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10680 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28288 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 4
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1094 4
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5198 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8652 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 4
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 4
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 483 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14274 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7604 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4559 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2813 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5214 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26807 3
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 16 4
Intel x86 - архитектура процессора 2152 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5731 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 926 3
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 37 3
Pinterest 84 3
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 3
Nginx Plus 14 3
Citrix NetScaler 74 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Oracle Java - язык программирования 3470 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 59 2
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 2
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 2
F5 Networks BIG-IP 24 2
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 14 2
Broadcom - Brocade Fibre Channel - Brocade VDX - Brocade ICX - Brocade X - Brocade MLXe - серия маршрутизаторов и коммутаторов 21 2
Broadcom - Brocade SDN Controller 5 2
Broadcom - Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Broadcom - Brocade Fabric Vision 21 2
Broadcom - Brocade Network Subscription 2 2
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 14 1
Dell PowerConnect 14 1
F5 Networks Application Firewall Manager - F5 Networks Application Security Manager 2 1
Citrix Virtual Private Network - CVPN 4 1
Fortinet - FortiToken 4 1
Fortinet - FortiWiFi 4 1
Fortinet - FortiDB 3 1
Fortinet - FortiExtender 3 1
Fortinet - FortiCache 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Microsoft Azure 1527 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
Сысоев Игорь 41 3
Кожевников Денис 5 2
Мельникова Анастасия 440 2
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 2
Суконник Михаэль 8 2
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Гехтман Борис 2 1
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Солокхин Александр 6 1
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Melerud Peter - Мелеруд Питер 1 1
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Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 1
Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
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Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Воронцов Владимир 2 1
Серебряков Александр 8 1
Гениев Артем 12 1
Мухин Денис 58 1
Поздняков Сергей 16 1
Тихович Дмитрий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14811 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1776 2
Казахстан - Республика 6050 1
Европа 24967 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1221 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2532 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Израиль 2857 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13222 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3050 1
Россия - СФО - Новосибирск 4877 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2366 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1725 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1112 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Новая Зеландия 737 1
Европа Западная 1496 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 1
Израиль - Иерусалим 109 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18160 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11715 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6169 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5723 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3589 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5887 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6596 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2483 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27309 2
Английский язык 7033 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8986 2
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4670 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7818 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12311 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1400 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3132 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10353 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2130 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2310 1
VAD - Value Added Distribution 141 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 29 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6588 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11691 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7527 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 308 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5112 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
Энергетика - Energy - Energetically 5859 1
Открытые системы ИД 176 2
Hacker News 92 1
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Gartner Magic Quadrant Application Delivery Controller 1 1
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