TrafficSoft выпустила российский виртуальный контроллер доставки приложений TrafficSoft ADC

Разработчик сетевых решений TrafficSoft анонсировал релиз первого российского виртуального контроллера доставки приложений TrafficSoft ADC. Решение входит в реестр отечественного ПО.

TrafficSoft ADC (Application Delivery Controller) – программный балансировщик нагрузки, который работает в двух режимах балансировки L4 и L7, повышает безопасность и эффективность приложений и является ключевым компонентом корпоративных и облачных дата-центров.

В 2022 г. российский ИТ-рынок столкнулся с отсутствием отечественных ADC- решений. Среди поставщиков доминировали зарубежные компании (F5, VMWare, Citrix). В результате Минцифры РФ, отнеся этот класс решений к «критичным для экономики», внесло программный балансировщик нагрузки в список приоритетных направлений поддержки отечественных ИТ-решений.

С 2017 г. в продуктовом портфеле TrafficSoft (ООО «НФВер»), специализирующейся на сетевых решениях, был продукт для балансировки нагрузки на уровне L4. Это решение используется в инфраструктуре «Одноклассников», KCell, портала Mail.Ru, сервиса «VK Звонков» и др. В 2021 г. команда TrafficSoft начала разработку балансировщика нагрузки на уровне приложений (ADC).

«Два года назад к нам в TrafficSoft стали обращаться компании из разных отраслей, и вместе с рынком мы скорректировали набор необходимой функциональности и дорожную карту продукта. Десятилетняя экспертиза TrafficSoft в разработке сетевых решений для телеком-операторов и дата-центров позволила в разумные сроки представить рынку первый в своем классе российский продукт — TrafficSoft ADC. Продукт входит в реестр отечественного ПО», — сказал Павел Иващенко, сооснователь и технический директор TrafficSoft.

Помимо балансировки трафика, TrafficSoft ADC позволяет разгрузить корпоративные сервера от SSL-запросов и противостоять DDoS-атакам. Продукт работает на стандартных широкодоступных серверах x86 архитектуры и по своей производительности не уступает аппаратным аналогам и решениям зарубежных вендоров, уверяют в компании. Сотрудничество с крупными предприятиями и системными интеграторами позволяет вендору развивать решение, чтобы удовлетворить потребности российских компаний в балансировке нагрузки и повышении доступности приложений.