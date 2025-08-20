Российский балансировщик выходит в облака: партнерство TrafficSoft и Nubes

Российский производитель сетевых решений TrafficSoft и провайдер облачных сервисов Nubes заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь корпоративные клиенты смогут использовать TrafficSoft ADC не только в своей инфраструктуре, но и в облаке Nubes. Об этом CNews сообщили представители TrafficSoft.

Это первый выход TrafficSoft на рынок облачных провайдеров, который открывает компаниям доступ к отечественному балансировщику нагрузки в облачной среде. Такое решение поможет бизнесу масштабировать ИТ-инфраструктуру, сокращать затраты на оборудование и повышать отказоустойчивость сервисов.

Nubes — российский провайдер облачных сервисов для бизнеса. Компания создает защищенную ИТ-инфраструктуру для среднего и крупного бизнеса на базе собственных облачных сервисов и дата-центра Tier III в Москве. Nubes помогает клиентам обеспечивать стабильную работу ИТ-систем и внедрять системный подход к кибербезопасности. Среди клиентов компании — банки и финансовые организации, ритейл и e-commerce, медиа, веб-проекты, промышленные предприятия, телеком и ИТ-компании.

TrafficSoft ADC — российский балансировщик нагрузки класса Application Delivery Controller. Он обеспечивает высокую производительность до 400 Гбит/с на одном сервере, может развертываться как в виртуальной среде, так и в составе программно-аппаратного комплекса. Решение отличается расширенной функциональностью, предоставляя полный стек балансировки на уровнях L3, L4 и L7, а также глобальную балансировку GSLB. TrafficSoft ADC разработано в России и включено в реестр отечественного ПО.

Денис Кожевников, директор по работе с ключевыми партнерами TrafficSoft: «Это наше первое партнерство с облачным провайдером и значимый шаг в расширении каналов распространения. Nubes — динамично развивающаяся компания с сильной экспертизой в SaaS и облачных сервисах. Совместно мы сможем предложить корпоративным клиентам новые возможности для роста и повышения конкурентоспособности».

Василий Степаненко, генеральный директор Nubes: «Команда Nubes самостоятельно протестировала TrafficSoft ADC в своей инфраструктуре — продукт развернулся легко и без доработок. Тестирование подтвердило корректную работу балансировки как на уровне L4, так и на уровне L7, что позволило быстро перейти к запуску партнерства.​ Решение от TrafficSoft позволяет обеспечить стабильную и эффективную работу ИТ-инфраструктуры с использованием балансировки нагрузки. Мы считаем, что его использование обеспечит нашим клиентам существенное улучшение бизнес-показателей и рост конкурентоспособности на рынке».

В будущем партнеры планируют расширять интеграционные возможности и предлагать совместные облачные решения для большего числа корпоративных заказчиков.