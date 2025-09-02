Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181900
ИКТ 14132
Организации 10993
Ведомства 1486
Ассоциации 1053
Технологии 3501
Системы 26108
Персоны 78209
География 2930
Статьи 1546
Пресса 1245
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2707
Мероприятия 867

Citrix Virtual Private Network CVPN


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 Аналитики R-Vision предупредили о новой серии опасных уязвимостей 1
25.07.2023 Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости 1
20.07.2023 Citrix залатала брешь в своем популярном продукте, но в системах клиентов успели обжиться хакеры 1
27.09.2007 Решение Citrix обеспечит быструю доставку приложений по WAN 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Citrix Virtual Private Network и организации, системы, технологии, персоны:

Citrix Systems 830 2
Nextron Systems 5 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1542 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 363 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3891 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2779 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 361 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6739 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8429 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 311 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 719 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 169 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11875 1
ADC - Application Delivery Controller - Контроллер доставки приложений 23 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 304 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 304 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30264 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 663 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13175 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1247 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2657 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3069 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3264 1
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 106 1
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 82 1
Citrix NetScaler ADC - Citrix Application Delivery Controller - Citrix ADM - Citrix Application Delivery Management - Citrix Delivery Center 32 2
Citrix NetScaler 65 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4942 2
Microsoft Windows 16107 1
Linux OS 10604 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 620 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Warum Karl-Heinz - Варум Карл-Хайнц 8 1
Мельникова Анастасия 428 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Европа Восточная 3113 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7748 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2865 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: