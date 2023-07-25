Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости

Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости. CVE-2023-3519 – уязвимость, позволяющая неаутентифицированному пользователю удаленно выполнить произвольные команды (RCE) в NetScaler ADC и NetScaler Gateway.

Для возможности эксплуатации затронутые устройства должны быть сконфигурированы как шлюз (например, виртуальный сервер VPN, ICA Proxy, CVPN, RDP Proxy) или виртуальный сервер аутентификации, авторизации и аудита (ААА) c включенным SAML. Уязвимость возникает при отправке слишком большого количества методов каноникализации или преобразования в сообщении SAML.

В соответствии с CVSSv3.1 уязвимости присвоен рейтинг 9.8.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Средняя российская компания теряет из-за хакеров 20 млн руб. в год, и ущерб постоянно растет

Китайцы взломали электронную почту чиновников Госдепа и Минторга США

Россиян оставили без билетов на поезд. Сайт РЖД сбоит третьи сутки подряд

Евросоюз ввел санкции против Positive Technologies и других ИБ-компаний России

Хакеры с помощью ИИ подделали голос ребенка и заявили его матери о похищении. Такие случаи становятся массовыми

Телефонные спамеры вычислили и атаковали замначальника Роскомнадзора

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще