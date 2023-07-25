Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости
Центр мониторинга и реагирования UserGate предупредил о новой критической уязвимости. CVE-2023-3519 – уязвимость, позволяющая неаутентифицированному пользователю удаленно выполнить произвольные команды (RCE) в NetScaler ADC и NetScaler Gateway.
Для возможности эксплуатации затронутые устройства должны быть сконфигурированы как шлюз (например, виртуальный сервер VPN, ICA Proxy, CVPN, RDP Proxy) или виртуальный сервер аутентификации, авторизации и аудита (ААА) c включенным SAML. Уязвимость возникает при отправке слишком большого количества методов каноникализации или преобразования в сообщении SAML.
В соответствии с CVSSv3.1 уязвимости присвоен рейтинг 9.8.