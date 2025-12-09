Разделы

«Увеон – облачные технологии» выпустила новую версию Termidesk Connect

Компания «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе Termidesk Connect 1.2 – новой версии решения для управления и балансировки нагрузки приложений, которое помогает обеспечить высокую доступность и отказоустойчивость сервисов.

В Termidesk Connect 1.2 была доработана подсистема балансировки. Добавлены новые алгоритмы, поддержка приоритизации серверов разной мощности и более точная оценка их доступности. В частности, внедрены взвешенные алгоритмы для неравнозначных серверов, что позволяет учитывать производительность и роль различных узлов. Для бизнеса это означает повышенную стабильность критичных сервисов под нагрузкой, возможность эффективнее использовать существующее оборудование и легкость масштабирования платформы по мере роста числа пользователей.

Новая версия дает возможность тонко настраивать параметры сетевых и прикладных соединений. Переход на актуальную версию ОС Astra Linux 1.8 повышает производительность и совместимость с современными продуктами экосистемы «Группы Астра». Появился «умный» шлюз, который становится единым защищенным входом в виртуальную среду Termidesk. Он поддерживает не только традиционный трафик приложений, но и сервисы, использующие UDP-соединение. Это расширяет перечень систем, которые можно безопасно публиковать через платформу, и позволяет строить более гибкие архитектуры доступа для распределенных офисов и удаленных сотрудников.

Версия 1.2 усиливает безопасность на периметре и внутри инфраструктуры. Появились настраиваемые профили защиты от DDoS атак, позволяющие адаптировать оборону под конкретную сеть и уровень рисков. Механизм предаутентификации входящих запросов защищает приложения еще до попадания трафика во внутренний контур, что критически важно для систем с повышенными требованиями к информационной безопасности.

Поддержка специальных режимов работы серверов, включая режим обслуживания, делает регламентные работы более управляемыми: администраторы могут безопасно выводить узлы из кластера без заметного влияния на пользователей и SLA, сокращая незапланированные простои.

Введено лицензирование, позволяющее более прозрачно планировать развитие инфраструктуры. Поддержка стандартных протоколов мониторинга (SNMP v2/v3) упрощает интеграцию с существующими системами наблюдения, позволяет строить полноценные дашборды и быстрее реагировать на инциденты.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Дополнительные возможности документирования конфигураций прямо в интерфейсе, а также заранее заданные значения по умолчанию для ряда параметров снижают вероятность ошибок, ускоряют ввод новых инсталляций в эксплуатацию и упрощают работу распределенных команд администраторов.

Веб-интерфейс теперь поддерживает английскую локализацию, что упрощает внедрение решения в международных компаниях и проектах с участием внешних подрядчиков. Расширенные возможности работы с таблицами, быстрый переход к редактированию по клику и встроенная документация сокращают время на рутинные операции и снижают порог входа для новых специалистов. Адаптивный дизайн и доработанная логика интерфейса обеспечивают комфортную работу на разных типах устройств, повышая общую эффективность администрирования.

«Новый релиз Termidesk Connect — это гарантия работоспособности и высокой доступности информационных сервисов и приложений наших клиентов. С его помощью можно построить отказоустойчивую и географически распределенную инфраструктуру для любых корпоративных сервисов — от почты или платформ контейнеризации до собственных разрабатываемых информационных систем», — отметил Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

