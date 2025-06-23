Платформа для масштабируемых ИТ-инфраструктур Termidesk обновлена до версии 6.0

Компания «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представляет обновление программного обеспечения для организации виртуальных рабочих мест и доставки приложений — Termidesk 6.0. Релиз фокусируется на дальнейшем развитии протокола TERA, который теперь не только полнофункционально поддерживает работу с ОС Astra Linux, но и обеспечивает подключение к Windows. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Реализация работы TERA на физических ПК открывает новый сценарий использования – сотрудники могут безопасно подключаться к своим корпоративным компьютерам из любого места. Такой подход позволяет организациям быстро разворачивать защищенные удаленные рабочие места без необходимости создания ресурсоемкой VDI-инфраструктуры.

Новая версия предлагает расширенную поддержку операционных систем, включая клиент для macOS и совместимость с «Ред ОС» для удаленных рабочих мест, что значительно расширяет возможности использования решения в разнородных ИТ-средах. Усилены механизмы защиты данных и упрощено администрирование системы.

Команда разработчиков уделила особое внимание информационной безопасности, реализовав интеграцию со смарт-картами JaCarta и Rutoken, а также добавив фильтрацию доступа по IP-адресам клиентских устройств. Эти меры обеспечивают соответствие строгим требованиям по защите информации.

Вендор продолжает развивать функциональные возможности и партнерские интеграции. Важным шагом стала поддержка платформы виртуализации VMmanager от ISPsystem (входит в «Группу Астра»), что предоставляет заказчикам дополнительные возможности для гибкой организации и масштабирования ИТ-инфраструктуры.

«В обновлении Termidesk 6.0 реализовано множество критически важных функций, направленных на поддержку различных технических сценариев, упрощение администрирования и повышение производительности платформы. Поддержка macOS, усиленная аутентификация и развитие протокола TERA подтверждают готовность решения к внедрению в гетерогенных ИТ-средах, что позволяет еще большему числу заказчиков эффективно решать свои задачи», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».