«Видеомакс» и Axoft создали программно-аппаратный комплекс средств виртуализации

Российский производитель серверного оборудования для систем видеонаблюдения «Видеомакс» при поддержке центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft создал отказоустойчивый кластер виртуализации, реализованный на базе аппаратной платформы от «Видеомакс», российской операционной системы Astra Linux и программного комплекса средств виртуализации «Брест» от «Группы Астра». В ходе проекта была решена нестандартная задача – отказоустойчивый кластер виртуализации собран из четного количества узлов гипервизоров. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

«Видеомакс» требовалось создать отказоустойчивую системную инфраструктуру для обеспечения надежного функционирования комплекса интегрированных программных сред систем безопасности. При этом специальное программное обеспечение комплексов систем безопасности должно было функционировать на виртуальных серверах, которые, в свою очередь, базируются на отказоустойчивом программно-аппаратном кластере. Основная задача такого кластера – обеспечивать непрерывное функционирование виртуальных машин при отказах любых компонентов: физических серверов, коммутатора, коммутационных кабелей и интерфейсных устройств, накопителей информации СХД и модуля блока питания в каждом физическом сервере.

В ходе проекта команда «Видеомакс» провела подготовительные работы, осуществила преднастройку кластера. Далее техническая команда Axoft установила операционную систему, провела настройку сетевых интерфейсов, системы виртуализации и программно-определяемого хранилища, сборку кластера. Пуско-наладочные работы по испытанию оборудования реализовали специалисты «Видеомакс».

Были реализованы следующие этапы: настройка серверов, операционных систем и ПО гипервизора согласно целевой модели отказоустойчивости и требований к виртуальным машинам; демонстрация отказоустойчивости – прохождение программы и методики испытаний (ПМИ); обучение сотрудников «Видеомакс» развертыванию кластера, формирование контента для инструкции по настройке кластера и действиям при отказах аппаратных компонентов кластера в рамках ПМИ; консультирование сотрудников «Видеомакс» по настройкам при самостоятельном развертывании кластера в лаборатории вендора.

«Перед технической командой Axoft стояла нестандартная задача – собрать отказоустойчивый кластер виртуализации из четного количества узлов гипервизоров и программно-определяемого хранилища в гиперконвергентной архитектуре в закрытом защищенном контуре. Сложность данного решения заключалась в том, что в лучших практиках вендоров отказоустойчивость достигается за счет кворума по формуле «2N+1» – кластер должен состоять из нечетного количества узлов, чтобы при аварии работоспособных узлов оставалось всегда на один больше, чем неработоспособных. Наша команда успешно справилась с этой нетривиальной задачей. В результате проекта был собран кластер из нечетного количества узлов гипервизора, где далее четный узел был добавлен как вычислительный ресурс и узел программно-определяемого хранилища, не участвующий в работе механизмов отказоустойчивости и высокой доступности, но готовый к вводу в эксплуатацию при аварии в кластере», – сказал Николай Вяльятага, руководитель направления виртуализации департамента технического консалтинга, аудита и инженерной поддержки компании Axoft.

Команда «Видеомакс» получила экспертизу и решение для самостоятельного развертывания кластера.

«Мы производим классические серверные решения для систем безопасности. С гиперконвергентными кластерами работаем нечасто. Партнерство с Axoft позволяет предлагать нашим заказчикам отказоустойчивые большие и сложные решения», – отметил Александр Юнисов, генеральный директор «Видеомакс».

«В кооперации с партнерами мы создаем программно-аппаратные комплексы для решения различных бизнес-задач, а также обеспечения бесперебойной и безопасной работы КИИ заказчиков. На сегодня это важнейшие стратегические задачи. Благодаря нашей синергии мы избавляем наших клиентов от необходимости собирать самостоятельно решение из «ассорти» софта и железа, поставляя клиенту уже сформированный, отлаженный и проверенный ПАК, готовый к эксплуатации», – сказал Денис Мухин, руководитель дирекции виртуализации и облачных сервисов «Группы Астра».