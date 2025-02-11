Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

Новый релиз Astra Infrastructure Cloud: быстрое развертывание и расширенные возможности управления частным облаком

«Группа Астра» анонсировала выход обновленной версии платформы Astra Infrastructure Cloud (AIC) 1.2, предназначенной для создания частного облака с возможностью предоставления сервисов внутри компании. Ключевым нововведением стал графический инсталлятор, который автоматизирует процесс развертывания и настройки инфраструктуры. В новой версии также реализованы значимые улучшения, основанные на отзывах партнеров, клиентов и экспертов. Теперь организации могут масштабировать мощности ИТ-инфраструктуры и оперативно запускать облачные сервисы. Решение соответствует требованиям законодательства (Федеральные законы № 152-ФЗ и № 187-ФЗ) и подходит для целей импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»..

В AIC 1.2 особое внимание уделено функциям быстрого развертывания и управления платформой. Графический интерфейс позволяет администраторам быстро выполнить установку, настроить серверы управления и виртуализации, а также задать параметры для конфигурации компонентов. Инсталлятор автоматически выполняет установку, при необходимости можно добавить серверы для масштабирования системы под новые бизнес-задачи.

В части управления инфраструктурой выполнены доработки, повышающие стабильность и удобство взаимодействия с системой: добавлен мониторинг хранилищ (дашборд), оптимизирована автомиграция виртуальных машин (ВМ), реализовано точное назначение мандатных меток, добавлен контроль параметров конфигурации и расширенные финансовые настройки.

Новый дашборд позволяет отслеживать загрузку дискового пространства и контролировать развертывание образов, что помогает своевременно увеличивать количество виртуальных машин. Переработанный алгоритм автомиграции ВМ перераспределяет нагрузку на CPU, автоматически перемещая перегруженные виртуальные машины на менее загруженные серверы, снижая риски замедления работы. Обновленный механизм назначения мандатных меток предотвращает ошибки при их присвоении, обеспечивая корректное разграничение прав доступа к данным и повышение уровня безопасности. Такое дополнение, как система контроля параметров конфигурации, не позволит запустить развертывание без обязательных настроек, что снижает вероятность ошибок и ускоряет процесс установки. А с новыми инструментами финансовых настроек можно гибко управлять расчетами: создавать тарифные пакеты (бандлы), автоматически выставлять счета и настраивать распределение расходов по месяцам, чтобы упростить финансовое планирование.

Платформа поддерживает IaaS-сценарий, который дает пользователям возможность выбирать нужные вычислительные, сетевые ресурсы и ресурсы хранения и администрировать их через портал самообслуживания.

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры
Цифровизация

Необходимая для работы документация по эксплуатации платформы AIC собрана в едином «Справочном центре» с удобной навигацией, поиском по ключевым словам, подробными инструкциями и калькулятором расчета ресурсов. Пользователи могут быстро находить нужную информацию (с возможностью сохранить ее в формате pdf) и оперативно настраивать платформу.

«В версии AIC 1.2 мы реализовали обновления, направленные на комфортное взаимодействие с платформой. Был оптимизирован процесс ее установки, чтобы инженеры могли быстро начать работу с продуктом, тем самым существенно снизив порог входа в частное облако. Улучшенный клиентский опыт в части заказа IaaS-услуг сделал управление облаком простым и удобным, а «Справочный центр» знакомит пользователей с возможностями и тонкостями эксплуатации платформы. В этом году мы также планируем выпустить еще больше обновлений, которые помогут заказчикам значительно сократить совокупную стоимость владения частным облаком», — сказал Денис Мухин, директор дирекции виртуализации и облачных сервисов «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще