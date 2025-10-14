Разделы

Trok — новое решение для построения отказоустойчивых систем хранения данных

«Группа Астра» объявляет о выпуске Trok — российского программно-определяемого хранилища данных (SDS), предназначенного для построения отказоустойчивых облачных инфраструктур и корпоративных систем хранения. Оно является ключевым инфраструктурным элементом платформы Astra Cloud. Разработка позволяет развертывать производительные и масштабируемые системы хранения на типовом серверном оборудовании, создавая условия для надежной работы критических сервисов даже в условиях высоких нагрузок. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Trok позиционируется как ключевой элемент современной цифровой инфраструктуры, который обеспечивает непрерывность бизнес-процессов за счет параллельной синхронной репликации данных и гибких механизмов восстановления. Решение создавалось с прицелом на облачную архитектуру: Trok одинаково подходит для построения частных, гибридных и публичных облаков на базе российских технологий. Продукт интегрирован в экосистему «Группы Астра» и совместим с отечественными платформами, включая ОС Astra Linux и СУБД Tantor.

Ключевые особенности Trok включают снижение совокупной стоимости владения (TCO) до 50% по сравнению с проприетарными СХД, работу на типовом серверном оборудовании, высокую производительность для задач виртуализации, работы с СУБД и VDI, а также российскую техническую поддержку от вендора.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Trok уже доступен для заказа и тестирования, ознакомиться с подробной информацией о продукте можно на официальном сайте продукта.

«Trok — это ответ рынку на растущий спрос на гибкие и экономичные решения в области СХД. Наши заказчики получают готовое решение с гарантированной поддержкой и совместимостью с российскими разработками. Trok уже используется в инфраструктуре Astra Cloud и становится технологическим ядром, обеспечивая надежное хранение данных для крупных корпоративных клиентов», — сказал Денис Мухин, директор по виртуализации и облачным сервисам «Группы Астра».

