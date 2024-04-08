VK Cloud представила облачный сервис для создания виртуальных рабочих мест

VK Cloud запустила облачный сервис для создания виртуальных рабочих мест — Cloud Desktop. Он упростит работу распределенных команд и организацию доступа удаленных сотрудников к корпоративным системам. Сервис работает на базе решения для удаленного доступа Termidesk компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра»).

С помощью Cloud Desktop бизнес может организовать виртуальные рабочие места под разные подразделения компании. Сессионные подходят для больших команд, где у сотрудников похожие задачи и потребности в программном обеспечении — например, в колл-центрах. Персонализированные учитывают индивидуальные требования к рабочему месту и необходимым для сотрудника инструментам. Подключиться к виртуальному рабочему месту можно с любого устройства.

«Виртуальные рабочие места набирают популярность за счет возможностей гибкого масштабирования и сокращения расходов на администрирование устройств сотрудников. Пользователям не требуется высокопроизводительного оборудования, так как в работе используются вычислительные мощности облачной платформы. Это позволяет компаниям перейти с модели CAPEX на OPEX, — сказал Дмитрий Лазаренко, директор по продукту VK Cloud и лидер бизнес-сегмента SaaS, VK Tech. — Мы запускаем новый сервис на базе российского решения Termidesk, который поможет бизнесу упростить управление рабочими местами для распределенных команд и обеспечить безопасность корпоративной информации».

Системный администратор компании может централизованно управлять развернутой в облаке инфраструктурой, что упрощает настройку, техническую поддержку и работу с обновлениями. С помощью сервиса можно быстро выделять вычислительные ресурсы, выбирать операционную систему и настраивать политики доступа, добавлять или отключать удаленных сотрудников.

«Одно из стратегических бизнес-направлений нашей компании — создание и масштабирование отечественного сервиса VDI, адаптированного для работы в облачной инфраструктуре, в основе которого лежит продукт Termidesk. Технологическое партнерство с VK Cloud позволит большому числу пользователей воспользоваться возможностями Cloud Desktop и существенно снизить требования к собственной ИТ-инфраструктуре», — отметил Денис Мухин, директор по развитию бизнеса «Увеон — Облачные технологии» (входит в «Группу Астра»).

Шифрование и защищенный шлюз для подключения внешних пользователей обеспечивает безопасность работы сервиса. Обработка корпоративной информации разного уровня конфиденциальности происходит изолированно. Решение поддерживает регистрацию событий безопасности, защиту от несанкционированного копирования и потери данных. Данные размещаются на облачной платформе VK Cloud, инфраструктура которой соответствует требованиям 152-ФЗ по уровню защищенности УЗ-1.