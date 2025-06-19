Разделы

ПО Софт
|

«Группа Астра» представляет новую версию облачной платформы Astra Infrastructure Cloud 1.3

«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии платформы Astra Infrastructure Cloud (AIC) 1.3, разработанной для создания частных облаков и управления облачной инфраструктурой в госсекторе и корпоративном сегменте. Обновление повышает стабильность, безопасность и масштабируемость платформы, упрощая ее развертывание и использование. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Среди ключевых нововведений — магазин приложений (PaaS-сервисов). Сервисы разворачиваются за минуты, без участия специализированного персонала, что ускоряет их доставку до пользователя. GitFlic — платформа для разработки программного обеспечения, уже доступна в поставке для использования в несколько кликов. Кроме этого, в поставку включены сетевые сервисы такие как балансировщик нагрузки и виртуальный маршрутизатор.

Установка проходит в автоматизированном режиме через интуитивно понятный графический интерфейс, исключая сложности работы с командной строкой. Также обновлены шаблоны развертывания компонентов облачной платформы для гибкой настройки параметров установки, согласно особенностям инфраструктуры заказчика.

Кроме этого, в релиз добавлены функции тарификации PaaS-сервисов, которые помогают заказчикам управлять бюджетом. Для удобства администраторов в интерфейс добавлен справочный центр. Это избавляет от необходимости поиска информации во внешних источниках.

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа
Цифровизация

Система автоматически проверяет целостность установочных файлов, позволяя пользователям убедиться в использовании исключительно сертифицированных ФСТЭК России версий компонентов при развертывании. Решение помогает организациям внедрять новые ИТ-сервисы, оптимизировать эксплуатационные затраты и обеспечивать соответствие отраслевым нормативным требованиям.

«AIC – коробочное решение для создания частного облака, которое поможет бизнесу и госсектору создавать и полноценно управлять своей инфраструктурой, от железа до конечных ИТ-сервисов и приложений. В версии 1.3 мы сделали акцент на удобстве развертывания и пользовательском функционале, предлагая инструмент, который соответствует отраслевым стандартам и повышает эффективность работы заказчиков.», — сказал Денис Мухин, директор департамента виртуализации и облачных сервисов «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как no-code помог оптимизировать документооборот в «Кузбассразрезугле»

В России наладят выпуск смартфонов с гибким экраном на российском Android. Они будут дорогими

Как подготовить ИТ-архитектуру к внедрению ИИ

После самого массового увольнения программистов Microsoft сократит еще тысячи сотрудников, чтобы освободить место для ИИ

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Хакеры научились копировать карты и списывать с них деньги, модифицировав очень неприятный троян для перехвата NFC-данных

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще