«Группа Астра» представляет новую версию облачной платформы Astra Infrastructure Cloud 1.3

«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии платформы Astra Infrastructure Cloud (AIC) 1.3, разработанной для создания частных облаков и управления облачной инфраструктурой в госсекторе и корпоративном сегменте. Обновление повышает стабильность, безопасность и масштабируемость платформы, упрощая ее развертывание и использование. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Среди ключевых нововведений — магазин приложений (PaaS-сервисов). Сервисы разворачиваются за минуты, без участия специализированного персонала, что ускоряет их доставку до пользователя. GitFlic — платформа для разработки программного обеспечения, уже доступна в поставке для использования в несколько кликов. Кроме этого, в поставку включены сетевые сервисы такие как балансировщик нагрузки и виртуальный маршрутизатор.

Установка проходит в автоматизированном режиме через интуитивно понятный графический интерфейс, исключая сложности работы с командной строкой. Также обновлены шаблоны развертывания компонентов облачной платформы для гибкой настройки параметров установки, согласно особенностям инфраструктуры заказчика.

Кроме этого, в релиз добавлены функции тарификации PaaS-сервисов, которые помогают заказчикам управлять бюджетом. Для удобства администраторов в интерфейс добавлен справочный центр. Это избавляет от необходимости поиска информации во внешних источниках.

Система автоматически проверяет целостность установочных файлов, позволяя пользователям убедиться в использовании исключительно сертифицированных ФСТЭК России версий компонентов при развертывании. Решение помогает организациям внедрять новые ИТ-сервисы, оптимизировать эксплуатационные затраты и обеспечивать соответствие отраслевым нормативным требованиям.

«AIC – коробочное решение для создания частного облака, которое поможет бизнесу и госсектору создавать и полноценно управлять своей инфраструктурой, от железа до конечных ИТ-сервисов и приложений. В версии 1.3 мы сделали акцент на удобстве развертывания и пользовательском функционале, предлагая инструмент, который соответствует отраслевым стандартам и повышает эффективность работы заказчиков.», — сказал Денис Мухин, директор департамента виртуализации и облачных сервисов «Группы Астра».