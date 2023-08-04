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Импортонезависимость
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Ramax Group и VideoMost вместе помогут заказчикам мигрировать на отечественное ПО для корпоративной мобильности

VideoMost, российский разработчик ПО для ВКС и корпоративных коммуникаций, и Ramax Group заключили соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества – поддержка российских заказчиков при переходе на отечественное коммуникационное ПО и обеспечение корпоративной мобильности в организациях любого профиля и размера. Об этом CNews сообщили представители VideoMost.

Ramax Group работает на российском ИТ-рынке 30 лет и реализует проекты по консалтингу, оптимизации бизнес-процессов, внедрению, сопровождению программных комплексов и модернизации существующих информационных систем. В числе ключевых клиентов – крупные металлургические, добывающие, нефтегазовые предприятия, компании легкой промышленности, транспортной отрасли и ритейла.

Российский программный продукт VideoMost компании Spirit на рынке более 12 лет и включает видеоконференции, мессенджер и инструменты для совместной работы, которые можно использовать из браузера, настольных или мобильных приложений для всех популярных ОС, включая Windows, MacOS, iOS, Android и отечественные Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и «Аврора». VideoMost решает задачи корпоративных мобильных коммуникаций – это программная платформа для планирования, проведения, записи встреч, организации переговоров, персональных и групповых чатов с доступом к архиву переписки и отправленным файлам.

«Ramax Group обладает профессиональными компетенциями по реализации решений видеоконференцсвязи на базе ключевых продуктов западных вендоров в крупных российских компаниях. Понимая специфику запросов корпоративных клиентов, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры, мы готовы транслировать свой лучший опыт применительно к внедрению импортонезависимых решений, – отметил Андрей Пермяков, руководитель партнерского отдела Ramax Group. – VideoMost способен гибко адаптироваться под возрастающие технологические ожидания заказчиков и, являясь технологическим партнером ряда ведущих отечественных вендоров, обеспечивает совместимость с решениями других российских разработчиков – что очень важно для эффективной реализации программы импортозамещения наших заказчиков».

«VideoMost поддерживает интеграции со многими отечественными продуктами, используемыми для обеспечения эффективного функционирования бизнеса – это и операционные системы, почтовые клиенты, Офисные пакеты, системы шифрования и защиты, автопротоколирование и др. Заказчики Ramax Group могут использовать VideoMost и в качестве отдельно внедряемой системы для замены Zoom, Teams, Webex, и в составе Офисных стеков и платформ, – сказал Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost. – Заключение соглашения о партнерстве дает право Ramax Group реализовывать весь цикл работ на проектах по установке и сопровождению VideoMost».

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Группа компаний «Рамакс» (Ramax Group) — это объединение системных интеграторов и компаний-разработчиков, охватывающее весь спектр потребностей заказчика: от разработки стратегии до сопровождения комплексных решений. ГК «Рамакс» работает на российском ИТ-рынке 30 лет.

Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира.

VideoMost — программный ВКС сервер и корпоративный мессенджер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в чатах, группах, каналах на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах. Клиенты продукта Spirit VideoMost для видеоконференций в России и СНГ – тысячи государственных и частных организаций, включая предприятия, банки, ВУЗы, ФОИВы и промышленность.

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