Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack

Российский корпоративный мессенджер

Компания Trueconf, разработчик систем видеоконференцсвязи (ВКС) анонсировала релиз Trueconf 8 – защищенного российского мессенджера. Создателями продукт позиционируется как инструмент «все в одном» и предлагается в качестве замены Telegram, Microsoft Teams и Slack в сфере корпоративных коммуникаций.

Решение получило современный дизайн и независимые от ВКС групповые чаты, поддержку конференций до 1 тыс. участников и возможность совместной работы с документами, а также функцию «умного» размытия фона при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

«Мы решили объединить все необходимые функции ВКС и возможности мессенджера в одном приложении, чтобы обеспечить российские компании простым, и то же время многофункциональным корпоративным решением, – отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. – Мы надеемся, что Trueconf 8 поможет пользователям отказаться от использования нескольких отдельных приложений, а также исключить угрозы безопасности, возникающие при использовании облачных сервисов».

Переработанный интерфейс мессенджера в Trueconf 8

Как рассказали CNews в компании, на старте Trueconf 8 сможет работать под управлением операционных систем Windows, macOS и Linux. Мобильные приложения разработчики обещают адаптировать под новую концепцию в течение года.

Новые возможности чатов

Пользователи Trueconf 8 смогут создавать личные и групповые чаты как в рамках видеоконференций, так и без привязки к ним, что позволит наладить асинхронные коммуникации между сотрудниками для общения и совместной удаленной работы. Пользователям также доступна возможность упоминать участников в беседах, копировать, пересылать или удалять выбранные сообщения. Кроме того, им будет виден статус доставки и прочтения.

С выходом новой версии серверной части ВКС-платформы Trueconf, который запланирован на III квартал 2021 г. – Trueconf Server 5.0 – пользователям клиентского приложения Trueconf 8 станет доступна авторизация на нескольких устройствах одновременно (например, на ноутбуке и смартфоне) с сохранением истории чатов и черновиков сообщений.

Масштабные видеоконференции

В Trueconf 8 пользователи смогут запускать видеоконференции мгновенно с добавлением выбранных участников из адресной книги, а также по расписанию с помощью встроенного планировщика. При этом подключить к видеовстрече можно будет до 1 тыс. участников одновременно.

Присоединиться к сеансу смогут пользователи самого широкого спектра устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков и умных ТВ (SmartTV).

Сеанс видеоконференцсвязи в Trueconf 8

Для модераторов видеоконференций в Trueconf 8 предусмотрена функция быстрого включения и отключения всех микрофонов. Кроме того, пользователи теперь смогут быстро скрыть на своих экранах изображения участников с выключенными камерами.

Технологии искусственного интеллекта

В Trueconf 8 появятся функции, которые при помощи алгоритмов искусственного интеллекта позволят включать «умное» размытие фона или заменять его на пользовательское изображение, причем без необходимости использования хромакея. Это позволит обеспечить приватность как во время удаленной работы, так и в офисах.

Адресная книга

В дальнейшем встроенный ИИ научится автоматически удалять шумы для повышения качества звука, а также распознавать русскую речь в записях конференций, обещают разработчики.

Доступность

Официальный релиз продукта, как рассказали CNews в Trueconf, состоится во втором полугодии 2021 г. Дать начало бета-тесту мессенджера создатели рассчитывают ориентировочно в июне 2021 г.

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На вопрос CNews о доступности Trueconf 8 за пределами России в компании сообщили, что продукт смогут протестировать и приобрести клиенты из ряда стран, в которых Trueconf уже работает. Это, в частности, США, Канада, Бразилия, Аргентина, Индия, Франция, Германия, Великобритания, а также некоторые государства Ближнего Востока и Африки.

Отечественные инструменты для «удаленки»

С началом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России, как и во всем мире, значительно вырос спрос на инструменты коммуникации для удаленного и гибридного режимов работы и обучения. В результате о разработке новых собственных программных решений в этой сфере или доработке существующих под новые реалии объявили сразу несколько участников отечественного рынка ПО.

Так, в феврале 2021 г. российская Spirit выпустила восьмую версию своего флагманского ВКС-решения Videomost. Разработчиками был переработан интерфейс клиентского ПО и осуществлена его интеграция с фирменным мессенджером компании Team Spirit IM.

В январе 2021 г. стало известно о запуске сервиса «Сбермитап» для проведения видеоконференций и вебинаров.

В конце декабря 2020 г. CNews писал, что в России по заказу Минпросвещения ведется разработка сервиса «Сферум». Проект на тот момент уже прошел тестирование в Подмосковье и испытывался в 15 субъектах. В конце апреля 2021 г. разработчик сервиса – компания «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома» и Mail.ru Group) отчиталась о 100 тыс. зарегистрированных пользователей на платформе.

В июне 2020 г. собственный видеосервис «Телемост» появился у «Яндекса». В сентябре 2020 г. «Телемост» крупно обновился и вышел в качестве отдельного приложения под Windows, macOS, Android и iOS.

В апреле 2020 г. видеосервис собственной разработки запустил холдинг Mail.ru Group. Названный «Видеозвонки Mail.ru», он с самого начала позиционировался как инструмент для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам.