Softline и TrueConf заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, и TrueConf, разработчик программных и аппаратных решений для видеоконференцсвязи в России, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Контракт предполагает долгосрочное сотрудничество и совместное развитие отрасли корпоративных коммуникаций в России. Об этом CNews сообщили представители TrueConf.

В лице Softline компания TrueConf обретает долгосрочного партнера, сфокусированного на расширении присутствия вендора на российском рынке и нацеленного на внедрение и продвижение технологий разработчика для тысяч клиентов.

Благодаря соглашению партнеры смогут действовать в соответствии с разработанной многолетней стратегией совместного развития на рынке. Softline получит возможность произвести масштабные инвестиции в технологическую экспертизу, связанную с продуктами TrueConf. Таким образом, станет возможной реализация большого числа проектов по внедрению и развитию сервисов, требующих глубокого и комплексного уровня погружения.

В разработке партнеров находится концепция по комплексному предложению современного рабочего места от российских производителей. Softline также планирует развивать решения вендора в рамках Премьер Сервисов. Будет усиливаться технологическая поддержка заказчиков TrueConf, и в ближайшее время планируется запуск соответствующих услуг.

Таким образом, клиенты смогут получить через Softline проактивную поддержку систем на базе TrueConf, помощь на этапе пилотных демонстраций и в процессе непосредственного внедрения и миграционных процессов. Кроме того, будет проводиться обучение для ИТ-специалистов и пользователей заказчиков.

«Заключение соглашения о стратегическом партнерстве — новая важная веха в истории сотрудничества наших компаний, которая ускорит процессы перевода государственных и частных компаний в России на безопасные системы видеоконференцсвязи, независимые от санкций и блокировок — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — В условиях, когда российские компании нуждаются в качественных ВКС-решениях, мы совместно с Softline планируем оказывать заказчикам всяческую поддержку и помощь в процессах миграции на отечественное ПО. Наши аналитики прогнозируют, что результатом такого партнерства станет серьезное увеличение числа проектов внедрения ПО TrueConf уже в течение ближайшего года».

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«Softline видит большой запрос рынка на отечественные системы видеоконференцсвязи и реагирует в соответствии с потребностями наших заказчиков. Мы усиленно развиваем практику работы с российскими производителями и хотим поднять отношения с ними на стратегический уровень. Продукты TrueConf — это зрелые, качественные решения, разработкой и совершенствованием которых занимаются настоящие профессионалы. Именно поэтому мы выбрали это ПО в качестве ключевого и делаем на него ставку в дальнейшем развитии и продвижении на рынке», — отметил Андрей Благоразумов, вице-президент Группы компаний Softline.

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TrueConf — российский разработчик программного обеспечения и пионер в отрасли видеоконференцсвязи, преобразивший рынок корпоративных коммуникаций в Восточной Европе. C TrueConf видеоконференцсвязь становится доступной в корпоративных сетях любой сложности, в том числе на рабочих местах, мобильных устройствах, в переговорных комнатах через клиентские приложения и браузеры. Решение полностью совместимо с существующим оборудованием, не требует вложений в инфраструктуру и не создает рисков для ИТ-безопасности предприятия.

Softline — глобальный поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Головной офис Softline находится в Лондоне. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов, объединяя более 150 тыс. организаций из всех отраслей с более чем 6000 поставщиками в сфере информационных технологий, а также предоставляя собственные услуги и решения. В 2021 финансовом году ее оборот достиг $2,2 млрд. В октябре 2021 года компания провела первичное размещение своих ценных бумаг на Лондонской бирже.