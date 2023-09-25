Сервер видеосвязи TrueConf MCU совместим с ОС Astra Linux

Группа компаний «Астра» и «Труконф» продолжают сотрудничать в рамках партнерской программы Ready for Astra и в середине августа провели комплексное тестирование, по итогам которого выпустили сертификат, подтверждающий совместимость TrueConf MCU 2.0 c ОС Astra Linux Special Edition 1.7.

Технологический стек подходит для организации защищенной видеосвязи в госсекторе и в частных компаниях, использующих парки аппаратных ВКС-устройств. Это позволит организовать безопасные видеокоммуникации на защищенном отечественном ядре и сохранить вложенные ранее инвестиции в SIP/H.323-терминалы, в том числе сторонних производителей.

TrueConf MCU — российский программный ВКС-сервер, предназначенный для объединения аппаратных SIP/H.323-терминалов, масштабирования существующей ВКС-сети и замены иностранных MCU (устройств, которые обеспечивают многосторонние соединения для видеосвязи). С его помощью в конференции можно объединить до 150 пользователей ВКС-терминалов, находящихся в переговорных комнатах и на рабочих местах. В новой версии TrueConf MCU 2.0 был полностью переработан интерфейс панели управления, расширены возможности планирования конференций, добавлена многоканальная запись, новый раздел с подробной историей конференций и другие функции.

С 2022 г. TrueConf MCU на 100 абонентов предоставляется всем российским компаниям бесплатно — таким образом разработчик обеспечивает им дополнительную поддержку в условиях санкций и недоступности многих зарубежных ИТ-продуктов. TrueConf MCU является частью экосистемы «Труконф» и полностью совместим с другими решениями компании, в том числе TrueConf Server — ВКС-платформой, которая позволяет объединять до одного миллиона абонентов в составе частного облака и работает на ОС Astra Linux, а также других ОС.

«Наращивание технологических интеграций между продуктами ключевых ИТ-компаний — важный шаг для отрасли, который упрощает миграцию с зарубежных продуктов на российские стеки технологий, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф». — Вместе с тем, совместимость позволит обеспечить безопасную эксплуатацию приобретенных ранее аппаратных терминалов и объединить весь имеющийся парк устройств в единую защищенную ВКС-сеть, работающую под управлением отечественной ОС».

«Популярность видеоконференций выросла на фоне локдаунов и сохраняется до сих пор, — отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра». — Совместимость решения нашего партнера с ОС Astra Linux позволяет интегрировать оборудование, целую систему протоколов и элементов в единую ВКС-инфраструктуру, работающую в среде защищенной отечественной ОС, которая обеспечивает простое и безопасное управление имеющимся парком аппаратных ВКС-терминалов».

Оба решения включены в реестр российского программного обеспечения.