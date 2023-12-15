«Инфосистемы джет» открыла модернизированный шоурум российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций

Специалисты ИТ-компании «Инфосистемы джет» модернизировали собственный мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений, который был запущен в 2021 г. Теперь у компаний есть возможность протестировать совместимость российских решений для видеоконференцсвязи (ВКС), отечественных корпоративных мессенджеров и IP-телефонии с оборудованием зарубежных вендоров. Такой подход позволит быстро подобрать оптимальные решения под свои задачи и сохранить инвестиции в уже установленное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет».

За последний год ИТ-ландшафт на отечественном рынке решений для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций (UC) изменился. Это связано прежде всего с активным процессом импортозамещения. По итогам 2022 г., по данным CNews, на долю отечественных решений приходилось уже около 90% от всех закупок решений видеоконференцсвязи. Эксперты прогнозируют сохранение темпов роста и увеличение выручки российских вендоров примерно на 30% по итогам 2023 г.

Многие компании переходят на отечественные решения, при этом предъявляя привычно высокие требования к отказоустойчивости, безопасности и функциональности. Это в свою очередь подталкивает вендоров к активному развитию своих продуктов. У рынка пока в целом не очень большой опыт внедрения российских видео- и голосовых решений, поэтому для тестирования их совместимости и демонстрации возможностей ИТ-компания «Инфосистемы джет» полностью модернизировала шоурум и дополнила его актуальными решениями лидеров рынка.

«Перед тем, как адаптировать корпоративную ИТ-инфраструктуру под текущие реалии, необходимо подобрать решение, которое будет максимально отвечать задачам компании. Любой программный продукт, который представлен в нашем шоуруме, заказчик может протестировать на месте. Помимо консультаций в рамках демоплощадки, наши эксперты также помогут запустить пилотный проект решения в корпоративной среде заказчика», — сказал Яков Шапиро, руководитель направления видеоконференцсвязи и мультимедийных систем «Инфосистемы джет».

После модернизации в шоуруме появились ведущие отечественные ВКС-решения компаний IVA Technologies, TrueConf, Vinteo, VideoMost, которые наиболее актуальны для Enterprise-сегмента. Для тестирования доступны корпоративные мессенджеры eXpress, VK Teams и системы корпоративной телефонии от российских компаний «Светец», «Протей» и «Сател». Посетители шоурума могут протестировать функциональность и совместимость представленных решений с оборудованием западных производителей, а также получить консультацию от экспертов ИТ-компании по интеграции решений с корпоративной инфраструктурой.

Всего в шоуруме представлены решения 11 российских вендоров, их список будет расширяться.

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«Мультивендорный шоурум видео- и голосовых решений, открытый компанией «Инфосистемы джет» в 2021 г., за прошедшее время на практике доказал свою состоятельность и эффективность. Мы присоединились к данному проекту еще на его старте и ни разу об этом не пожалели. Это уникальная площадка, где заказчики могут буквально пощупать продукты, протестировать их, а также проверить на совместимость. Сейчас многие организации серьезно озаботились вопросами замещения зарубежных коммуникационных решений российскими, и я уверен, что, благодаря своему формату, шоурум нашего партнера поможет сделать правильный выбор», — сказал Сергей Соколов, директор по развитию IVA Technologies.

«Выбор новых ИТ-решений, особенно в современных условиях, — длительный и трудоемкий процесс, который требует от компаний учитывать множество технических аспектов. Важнейшие из них — совместимость с текущей инфраструктурой, соответствие нормам безопасности и наличие современных технологий для замены иностранных альтернатив, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. — Пространство для живой демонстрации сразу нескольких решений позволит сократить затраты на сравнение и тестирование ИТ-решений, что упростит итоговый выбор и позволит заказчикам в России ускорять процессы внедрения подходящих ИТ-продуктов».

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«Инфосистемы джет» — с 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более тысячи проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более двух тыс. сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.