«Труконф» и «Ред софт» стали стратегическими партнёрами

«Ред софт», отечественный разработчик и поставщик решений и услуг в области информационных технологий, и «Труконф», разработчик программных и аппаратных решений для совместной работы, объявили о стратегическом партнерстве. Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество и совместное развитие отечественных технологий в России.

5 октября 2023 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между технологическими компаниями «Труконф» и «Ред софт». Стратегическое партнерство направлено на наращивание совместных компетенций в построении безопасных платформ корпоративных коммуникаций для 1 млн рабочих мест в российских частных и государственных компаниях, эксплуатирующих ИТ-инфраструктуру под управлением безопасной «Ред ОС».

В рамках соглашения компания «Труконф» обеспечит полную совместимость мессенджера и решений для видеоконференцсвязи с защищенной отечественной операционной системой «Ред ОС», а также дальнейшую оперативную поддержку новых версий системы.

Совместимость решений «Труконф» и «Ред софт» позволит создавать безопасные сети для корпоративного общения и совместной работы, опираясь на отечественные технологии.

«С 2022 г. мы наблюдаем формирование новых глобальных тенденций в отрасли коммуникационного ПО, в том числе — растущую миграцию пользователей со стеков зарубежных технологий. В результате за последний год потребность заказчиков в интеграциях между зрелыми продуктами ведущих российских ИТ-компаний выросла в среднем на 40%, — сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию «Труконф». — Мы признательны «Ред софт» за вклад в сотрудничество, которое позволит упростить для пользователей переход с зарубежных продуктов на надежные российские ВКС-решения под управлением безопасной отечественной ОС».

«Качественное развитие экосистемы «Ред ОС» является одним из наших приоритетов, который продиктован в первую очередь рынком. Наши клиенты ожидают комплексные программные решения, способные обеспечить комфортную импортонезависимую рабочую среду. Сотрудничество с «Труконф» — важный шаг в этом направлении», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».