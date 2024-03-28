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ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe универсальную платформу Vaulterix для безопасного обмена данными и управления правами

ГК Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о внедрении в экосистему Softline Universe универсальной платформы Vaulterix российского разработчика «Митра Софт». Система позволит пользователям Softline Universe безопасно обмениваться данными с внешними партнерами, клиентами и подрядчиками, не опасаясь утечек или несанкционированного доступа.

Vaulterix объединяет в себе виртуальную комнату данных и систему управления правами на информацию (IRM), обеспечивая безопасный обмен данными и контроль доступа к конфиденциальной информации. Платформа Vaulterix будет использоваться пользователями экосистемы Softline Universe для защиты таких данных, как финансовая информация, контракты и внутренние документы.

Vaulterix предоставляет ряд функций для обеспечения безопасности данных на основе IRM-системы — подвида DRM. Суть их работы заключается в сохранении файлов в микро-контейнерах с криптографическими типами защиты: симметричного, асимметричного типа шифрования либо электронной цифровой подписи. Кроме контроля над допуском либо недопуском к информации, ПО отвечает за: внесение правок; копирование в буфер обмена; печать документа; скриншоты; использование файлов без доступа с сети и т.д.

Преимущество решения заключается в криптографической системе защиты, когда пользователь не может управлять информацией, даже если она помещена в запечатанном контейнере на его локальном диске. Он получит доступ к ней только после успешной авторизации.

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Импортозамещение

«Внедрение Vaulterix является важным шагом в повышении уровня защиты данных и обеспечении соответствия нормативным требованиям, — сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности Softline Universe в ГК Softline. — Платформа позволит централизованно управлять доступом к конфиденциальной информации, отслеживать активность пользователей и предотвращать утечки».

«Мы рады, что компания Softline выбрала Vaulterix. Наша платформа поможет Softline Universe усилить уровень информационной безопасности, защитить свои данные от угроз и повысить доверие со стороны партнеров и клиентов», — сказал Рустам Гуломов, генеральный директор «Митра Софт». Также он отметил, что Microsoft закрывает для российских компаний доступ к программам для управления и проектирования, в том числе к облачным сервисам. При этом решение Vaulterix является российской альтернативой Microsoft SharePoint и Microsoft Office 365.

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