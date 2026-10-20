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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202881
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Гуломов Рустам

СОБЫТИЯ


20.10.2026 «СерчИнформ КИБ» защищает передачу файлов в Vaulterix 1
28.03.2024 ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe универсальную платформу Vaulterix для безопасного обмена данными и управления правами 1
02.06.2015 MitraSoft привезет в Россию индийскую платформу для безопасного хранения данных Vaultize 1
24.05.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно приобрести Eset NOD32 1
27.09.2011 Абоненты «Ростелекома» под защитой Eset NOD32 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Гуломов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

ESET - ESET Software 1165 2
MitraSoft - МитраСофт - Митра Софт 6 2
Softkey - Софткей 215 1
Ростелеком 11067 1
Microsoft Corporation 25889 1
Softline - Софтлайн 3820 1
Альфа-Банк 1996 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18437 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18357 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8534 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8056 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13848 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 933 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 223 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4622 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12408 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14917 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4400 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10895 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1660 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3156 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 496 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4673 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1116 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5297 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 2
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
Альфа-Мобайл 87 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
Softline Universe - SLU 30 1
MitraSoft - Vaulterix 2 1
Microsoft Office 365 1057 1
Мучник Феликс 68 1
Иевлев Евгений 28 1
Сун Андрей 8 1
Kekre Anand - Кекрэ Ананд 1 1
Мартыненко Валентин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 2
США - Иллинойс - Чикаго 442 1
Сингапур - Республика 1969 1
Индия - Bharat 5922 1
США - Нью-Йорк 3198 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 466 1
Великобритания - Лондон 2438 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2185 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7588 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2966 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2880 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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