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MitraSoft Vaulterix
Vaulterix объединяет в себе виртуальную комнату данных и систему управления правами на информацию (IRM), обеспечивая безопасный обмен данными и контроль доступа к конфиденциальной информации.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|20.10.2026
|«СерчИнформ КИБ» защищает передачу файлов в Vaulterix 1
|28.03.2024
|ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe универсальную платформу Vaulterix для безопасного обмена данными и управления правами 1
MitraSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline Universe - SLU 30 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
|Microsoft Office 365 1057 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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