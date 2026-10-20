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MitraSoft Vaulterix

Vaulterix объединяет в себе виртуальную комнату данных и систему управления правами на информацию (IRM), обеспечивая безопасный обмен данными и контроль доступа к конфиденциальной информации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.10.2026 «СерчИнформ КИБ» защищает передачу файлов в Vaulterix 1
28.03.2024 ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe универсальную платформу Vaulterix для безопасного обмена данными и управления правами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

MitraSoft и организации, системы, технологии, персоны:

MitraSoft - МитраСофт - Митра Софт 6 1
Softline - Софтлайн 3820 1
Microsoft Corporation 25889 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 496 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8534 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18437 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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