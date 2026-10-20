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MitraSoft МитраСофт Митра Софт
«Митра Софт» – российский производитель защищенного файлового хранилища Vaulterix и приложений для редактирования и совместной работы с документами. Программное обеспечение Vaulterix позволяет централизованно управлять правами доступа к данным, размещённым на сервере организации либо в облаке. Программные продукты ООО «Митра Софт» используются для обеспечения безопасности данных в различных отраслях экономики и бизнеса, а также в государственном секторе. Входят в реестр отечественного программного обеспечения.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 84 116 ₽*
СОБЫТИЯ
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MitraSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Cloud4U - Cloud4Y 312 2
|Microsoft Corporation 25889 1
|Softline - Софтлайн 3820 1
|Главпродукт 2 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
|Microsoft Windows 17045 2
|Apple macOS 2477 2
|Linux OS 11688 2
|Apple iOS 8665 2
|Google Android 15390 2
|Microsoft Office 365 1057 1
|Softline Universe - SLU 30 1
|MitraSoft - Vaulterix 2 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
|Гуломов Рустам 5 2
|Ремез Алексей 8 1
|Kekre Anand - Кекрэ Ананд 1 1
|Зарубина Камила 10 1
|Мартыненко Валентин 11 1
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