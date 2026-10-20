MitraSoft МитраСофт Митра Софт

«Митра Софт» – российский производитель защищенного файлового хранилища Vaulterix и приложений для редактирования и совместной работы с документами. Программное обеспечение Vaulterix позволяет централизованно управлять правами доступа к данным, размещённым на сервере организации либо в облаке. Программные продукты ООО «Митра Софт» используются для обеспечения безопасности данных в различных отраслях экономики и бизнеса, а также в государственном секторе. Входят в реестр отечественного программного обеспечения.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 1 дело, на cумму 84 116 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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