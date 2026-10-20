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MitraSoft МитраСофт Митра Софт

MitraSoft - МитраСофт - Митра Софт

«Митра Софт» – российский производитель защищенного файлового хранилища Vaulterix и приложений для редактирования и совместной работы с документами. Программное обеспечение Vaulterix позволяет централизованно управлять правами доступа к данным, размещённым на сервере организации либо в облаке. Программные продукты ООО «Митра Софт» используются для обеспечения безопасности данных в различных отраслях экономики и бизнеса, а также в государственном секторе. Входят в реестр отечественного программного обеспечения.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 84 116 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 84 116 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 84 116 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.10.2026 «СерчИнформ КИБ» защищает передачу файлов в Vaulterix 1
26.09.2024 Резидент «Сколково» внедрил платформу «умного дома» для медицинских организаций 1
28.03.2024 ГК Softline внедряет в экосистему Softline Universe универсальную платформу Vaulterix для безопасного обмена данными и управления правами 1
21.04.2023 Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру компании «Серв Гуру» 1
15.03.2023 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру компании «Арни» 1
02.06.2015 MitraSoft привезет в Россию индийскую платформу для безопасного хранения данных Vaultize 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

MitraSoft и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud4U - Cloud4Y 312 2
Microsoft Corporation 25889 1
Softline - Софтлайн 3820 1
Главпродукт 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 496 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3425 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18357 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1116 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8534 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18437 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 2
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 223 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 451 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 933 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1724 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4622 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 364 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15573 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10895 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1660 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3156 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4235 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4400 1
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 196 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 420 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 574 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5297 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» - AiTM - Adversary-in-the-middle - противник посередине - MITM - Machine-in-the-middle - машина посередине 178 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2321 1
Microsoft Windows 17045 2
Apple macOS 2477 2
Linux OS 11688 2
Apple iOS 8665 2
Google Android 15390 2
Microsoft Office 365 1057 1
Softline Universe - SLU 30 1
MitraSoft - Vaulterix 2 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Гуломов Рустам 5 2
Ремез Алексей 8 1
Kekre Anand - Кекрэ Ананд 1 1
Зарубина Камила 10 1
Мартыненко Валентин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 3
Сингапур - Республика 1969 1
Индия - Bharat 5922 1
США - Нью-Йорк 3198 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 466 1
Великобритания - Лондон 2438 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 1
США - Иллинойс - Чикаго 442 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11538 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7588 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5872 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 217 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2966 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2880 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3144 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 486 1
Well-Being - Концепция благополучия - профессия и здоровье 24 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10588 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480316, в очереди разбора - 724691.
Создано именных указателей - 202881.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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