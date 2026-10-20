«СерчИнформ КИБ» защищает передачу файлов в Vaulterix

«СерчИнформ» расширил возможности системы защиты от утечек «СерчИнформ КИБ» для работы с российскими платформами защищенного обмена данными. Теперь КИБ проверяет файлы, которые сотрудники загружают в корпоративное хранилище Vaulterix. Интеграция работает по протоколу ICAP (Internet Content Adaptation Protocol). Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Vaulterix – это российская платформа для безопасного хранения и совместной работы с документами, разработанная компанией «Митра Софт». Организации используют ее для обмена конфиденциальными файлами с партнерами и подрядчиками.

Обновление позволяет КИБ анализировать документы в момент загрузки в Vaulterix. Платформа отправляет данные в КИБ по протоколу ICAP, система защиты от утечек фиксирует загрузку, скачивание файлов и анализирует их контент. Если файл содержит персональные данные, коммерческую тайну или другую защищаемую информацию, КИБ блокирует его загрузку в облако.

«По данным исследования «СерчИнформ», на облачные сервисы приходится 20% от общего числа утечек. Наше сотрудничество с «Митра Софт» расширяет возможности защиты частных облаков, – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев. – Сотрудники работают с файлами откуда угодно: и в офисе, и с личных устройств, в том числе вне корпоративной сети. В такой связке нет единой точки входа, которую можно держать под контролем. Интеграция КИБ с облаком по ICAP создает такую точку на уровне самого сервиса. Это избавляет ИБ-специалиста от необходимости ручного контроля и снимает риски, связанные с выходом бизнес-процессов за пределы локального контура».

«Защищенное хранилище данных Vaulterix успешно применяется в коммерческих и государственных организациях России и СНГ. Партнерство с «СерчИнформ» позволяет нам обеспечить дополнительный уровень защиты чувствительной информации клиентов за счет анализа содержимого загружаемых данных», – сказал генеральный директор ООО «Митра Софт» Рустам Гуломов.

Интеграция с Vaulterix – часть последовательной стратегии «СерчИнформ» по расширению поддержки отечественных решений. За 2025-2026 гг. вендор сообщал более чем о 50 новых интеграциях своих продуктов с российским системным и прикладным ПО.