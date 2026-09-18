Экосистему «Софтлайн Цифровой актив» пополнило решение для малого и среднего бизнеса от Softline Universe

ГК Softline («Софтлайн Решения»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, расширяет возможности своей цифровой платформы Softline Universe, запуская линейку готовых конфигураций защищенных рабочих мест. Предложение адресовано компаниям малого и среднего бизнеса, у которых отсутствует собственный штат ИТ-специалистов и есть потребность в проверенном, полностью готовом к работе инфраструктурном решении по модели подписки. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Запуск специализированных готовых конфигураций на платформе Softline Universe демонстрирует курс ГК Softline на создание доступных, безопасных и технологичных ИТ-сервисов, адаптированных под реальные потребности российского бизнеса.

В процессе цифровой трансформации компании часто сталкиваются с нехваткой внутренних технических компетенций и отсутствием возможности нести высокие капитальные затраты на закупку оборудования и лицензий, а также на последующее сопровождение. Новые предложения на витрине интернет-магазина от Softline Universe решают эту проблему, предлагая бизнесу эксклюзивно представленные полностью импортозамещенные программные продукты, которые заранее протестированы на совместимость. Клиенты получают не только ПО и инфраструктуру, но также техническую поддержку и образовательные программы. Решение развертывается на мощностях «Софтлайн Решений». Это позволяет заказчику получить стабильно работающую среду без необходимости нанимать системных администраторов или самостоятельно интегрировать разрозненные продукты. Все продукты, представленные в Softline Universe, относятся к числу отечественных разработок и внесены в государственные реестры.

На витрине интернет-магазина «Софтлайн Цифровой актив» уже представлены популярные конфигурации, собранные на основе наиболее востребованных запросов от бизнеса. В числе доступных предложений – готовые решения «Рабочее место» с различными сроками подписки, на один месяц и на один год, включающие операционную систему, офисный пакет и антивирус, а также расширенные варианты с корпоративной почтой. Все компоненты предложения – российские разработки, включенные в реестр отечественного ПО, что гарантирует полную совместимость и защиту от санкционных рисков.

Если у компании есть специфические требования к составу ПО или уровню безопасности, «Софтлайн Решения» предоставляет возможность индивидуального подбора продуктов. Если предлагаемый набор сервисов не полностью закрывает потребности бизнеса, специалисты компании готовы скорректировать состав решения или собрать уникальную конфигурацию под конкретный запрос заказчика. Таким образом, клиенты получают не только удобный и быстрый способ приобретения готовых решений через интернет-магазин, но и возможность кастомизации под уникальные бизнес-запросы.

Особое внимание уделено пользовательскому опыту при приобретении услуг. Процесс покупки максимально упрощен: клиент выбирает конфигурацию на витрине интернет-магазина, после чего все необходимые документы, лицензионные ключи и дистрибутивы становятся доступны в его личном кабинете. После оформления заказа к процессу подключаются эксперты Softline, которые проводят развертывание и настройку решения, обеспечивая бесшовный переход от цифровой покупки к реальной работе.

«В Softline Universe мы рады предложить малому и среднему бизнесу полностью проверенное, совместимое и импортозамещенное рабочее место “под ключ”. Клиент получает готовую инфраструктуру, развернутую на наших мощностях и сопровождаемую специалистами “Софтлайн Решений” – клиентам не нужно думать о подборе, интеграции и поддержке компонентов. Это позволяет компаниям, у которых нет собственного ИТ-штата, мгновенно закрыть потребности в цифровизации, сосредоточив свои ресурсы на развитии основного бизнеса. Решения уже доступны в интернет-магазине — выберите конфигурацию, которая подходит именно вашей инфраструктуре», – сказал Виталий Попов, директор департамента реализации инфраструктурных проектов «Софтлайн Решения» (ГК Softline).