ГК Softline и SafeMobile объявили о расширении партнерства и интеграции UEM-платформы в экосистему Softline Universe

Softline и НИИ СОКБ «Центр разработки» (SafeMobile) объявили о расширении партнерства. Мультиплатформа SafeMobile, позволяющая управлять жизненным циклом конечных устройств, получила статус SLU Compatible и уже доступна в новой экосистеме Softline Universe.

В рамках Softline Universe клиенты могут получить различные ИТ-решения, включая серверное и сетевое оборудование, рабочие места сотрудников, ОС, виртуализацию, VDI, сервисы корпоративных коммуникаций и ВКС, резервное копирование и кибербезопасность.

В рамках этого партнерства SafeMobile присоединилась к экосистеме Softline Universe. UEM-платформа SafeMobile позволяет управлять жизненным циклом любых конечных устройств – от мобильных телефонов и планшетов до настольных ПК, ноутбуков и терминалов сбора данных и IoT устройств на базе Android, iOS, «Аврора», Windows и Linux. Это делает ее подходящим дополнением к набору решений, представленных в Softline Universe.

Softline Universe обеспечивает клиентам высококачественную техническую поддержку и гарантирует высокий уровень доступности сервисов (SLA). Подписка также предполагает возможность обучения специалистов и пользователей заказчика.

UEM-платформа SafeMobile соответствует российским стандартам и требованиям, включая ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций», и сертифицирована ФСТЭК России. Мультиплатформа включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Наше сотрудничество с SafeMobile становится более тесным и плодотворным. Продукты и решения партнера отлично вписываются в концепцию Softline Universe, позволяя предлагать нашим заказчикам еще больше решений для повышения эффективности и безопасности своего бизнеса. Мы уверены, что данное партнерство будет активно развиваться, принося все больше пользы нашим общим клиентам», – отметил Алексей Пилипчук, директор управления реализации сервисов ГК Softline.

«Мы рады возможности расширить наше партнерство с ГК Softline и внедрить наши продукты в экосистему Softline Universe. Это не только открывает новые горизонты для нашего бизнеса, но и позволяет нам улучшить обслуживание клиентов, предлагая им наши решения в рамках единого, удобного и надежного сервиса. Мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества и уверены в его успехе», – сказал Евгений Жилин, руководитель технического пресейла SafeMobile.