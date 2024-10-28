ГК Softline включила систему InfoWatch Activity Monitor в экосистему Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении системы мониторинга действий сотрудников InfoWatch Activity Monitor в Softline Universe. Продукт ГК InfoWatch, ведущего российского разработчика решений для обеспечения информационной безопасности и защиты данных, теперь доступен пользователям экосистемы Softline Universe. Клиенты ГК Softline благодаря этой интеграции смогут повысить уровень защиты ИТ-инфраструктуры и предотвращать инциденты, оптимизируя расходы на обеспечение информационной безопасности. Включение InfoWatch Activity Monitor в экосистему соответствует стратегии ГК Softline по развитию портфеля импортонезависимых решений в сфере кибербезопасности для российских компаний и содействию технологическому суверенитету.

Softline Universe (SLU) — экосистема тесно интегрированных сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения, аппаратных ресурсов.

SLU реализован в виде услуги по подписке и предоставляет пользователям гарантированно рабочие и предварительно настроенные комбинации решений разных поставщиков. Все продукты, включаемые в SLU, являются отечественными разработками и внесены в государственные реестры. Заказчики могут воспользоваться услугами экспертов ГК Softline по внедрению, сопровождению и технической поддержке систем.

Пользователи Softline Universe смогут своевременно обнаруживать подозрительные действия сотрудников, анализировать их поведение и оперативно расследовать ИБ-инциденты с помощью инструмента для мониторинга активности InfoWatch Activity Monitor. Внедрение решения позволит компаниям отслеживать доступ к критическим данным и оценивать уровень риска, быстро идентифицировать источники угроз и принимать необходимые меры, контролировать соблюдение политики безопасности.

«Мы активно добавляем в экосистему Softline Universe решения для защиты от угроз информационной безопасности. ГК InfoWatch — один из лидеров российского рынка защиты данных. Рады, что теперь среди представленных в Softline Universe продуктов есть InfoWatch Activity Monitor, который поможет нашим заказчикам усилить контроль над активностью сотрудников, оптимизировать процессы безопасности и минимизировать риски случайной или преднамеренной утечки данных», — сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline.

InfoWatch Activity Monitor представляет собой систему мониторинга действий персонала, которая позволяет отслеживать полную картину рабочего дня сотрудника и его активность по ряду параметров. В их числе — использование нетипичного ПО и съемных носителей, действия с папками и файлами, посещение веб-сайтов и ввод поисковых запросов, а также все виды коммуникаций, которые ведет сотрудник во время рабочего дня через почту и мессенджеры.

«Партнерство с ГК Softline открывает перед нами новые возможности для расширения присутствия и дальнейшего долгосрочного сотрудничества с клиентами в ходе реализации комплексных проектов по обеспечению информационной безопасности. Уверены, что пользователи оценят удобство взаимодействия по принципу «единого окна» и скорость внедрения InfoWatch Activity Monitor в рамках Softline Universe», — отметил Сергей Кузьмин, руководитель направления InfoWatch Центр расследований ГК InfoWatch.