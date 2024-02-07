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Softline Universe включен в Реестр российского ПО

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о включении Softline Universe в Реестр российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Softline Universeэкосистема тесно интегрированных бизнес-сервисов, прикладного и инфраструктурного программного обеспечения и аппаратных ресурсов. Продукт включает в себя аппаратную и программную составляющие, а также техническую поддержку и обучение.

На данный момент в рамках подписки Softline Universe доступны следующие услуги: виртуальное рабочее место (VDI) с доступом из любой точки; офисные приложения; средства коммуникации; решение совместной работы; корпоративное файловое хранилище; средства информационной безопасности; видеонаблюдение; хранение видеоконтента; видеоаналитика. Совместимость всех решений заранее протестирована.

Важным аспектом архитектуры Softline Universe является импортонезависимость. Решение построено на собственных разработках, включает в себя подсистему управления виртуализацией, среду исполнения программного обеспечения в контейнерах, распределенное отказоустойчивое хранилище, инструменты управления пользователями и доставки ПО до рабочих мест, а также средства автоматизации и тесной интеграции с решениями российских производителей программного обеспечения. Благодаря этому стало возможным предоставление услуг Softline Universe на решениях, входящих в Реестр российского ПО.

Реестр российского программного обеспечения — единая система учета отечественного ПО, отвечающего требованиям Минцифры. Он предназначен для расширения использования отечественной ИТ-продукции в органах российской государственной власти. Правообладателям ПО предоставляются меры государственной поддержки. Реестровая запись Softline Universe №20940 от 29.12.2023 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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«В последнее время все больше компаний осознают необходимость перехода на отечественные решения. Кроме того, возникает потребность в сокращении затрат на ИТ. В связи с этим растет и актуальность Softline Universe как экосистемы, объединяющей российские решения. Мы рады включению нашего продукта в Реестр российского ПО и расширению возможностей его использования», — сказал Алексей Пилипчук, директор управления реализации сервисов ГК Softline.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

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