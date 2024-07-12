Разделы

Безопасность
|

ГК Softline интегрирует передовую российскую платформу для защищенного обмена файлами MFlash в экосистему Softline Universe

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о внедрении MFlash, российской платформы для защищенного обмена файлами и доступа к данным, в экосистему Softline Universe. Интеграция платформы соотносится со стратегией ГК Softline по развитию решений отечественных ИТ-производителей в области информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

MFlash — это платформа, разработанная для обеспечения безопасности при обмене файлами и доступе к корпоративным данным. Интеграция платформы в экосистему Softline Universe позволит заказчикам повысить уровень защиты информации и оптимизировать работу с данными.

Softline Universe — это платформа, которая предоставляет доступ к экосистеме интегрированных приложений, вычислительным мощностям и инфраструктурным ресурсам через Интернет. Помимо инфраструктуры и ПО, в состав программно-аппаратного решения также входят техническая поддержка и образовательные программы. Услуги и приложения могут быть легко масштабированы в зависимости от трансформирующихся бизнес-задач.

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек
Цифровизация

«ГК Softline продолжает реализовывать стратегию по развитию отечественных ИБ-решений, и в рамках нее планирует укреплять партнерские отношения с вендором, — сказал Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline. — Интеграция платформы в экосистему Softline Universe значительно расширяет возможности заказчиков по безопасной работе как внутри компании, так и с контрагентами. Защита файлов происходит с использованием передовых технологий, за счет чего обеспечивается максимальная безопасность и эффективность передачи».

«Мы рады началу партнерства с ГК Softline по направлению Softline Universe, поскольку оно открывает новые рынки и возможности для развития. Командная синергия позволит эффективнее обеспечивать информационную безопасность заказчиков, реализовывать импортозамещение и цифровую трансформацию их бизнеса. Совместными усилиями мы вносим вклад в развитие отечественного ИБ-рынка», — сказал Владимир Емышев, директор по развитию ООО «МСофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Новый опасный троян распространяется, прикидываясь электронными книгами

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Древний и самый «дырявый» браузер Internet Explorer пробудился. С его помощью хакеры кошмарят пользователей Windows 10 и 11

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Власти начали управлять блокировками в Рунете с помощью отечественного оборудования

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024