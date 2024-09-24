ГК Softline интегрирует Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, объявила о включении российского решения Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe. Это партнерство открывает новые возможности для клиентов ГК Softline в области управления доступом и безопасности, а также соответствует стратегии группы компаний по развитию портфеля ИБ-решений отечественных производителей.

Softline Universe — это активно развивающаяся модель предоставления доступа к экосистеме прикладных интегрированных сервисов, вычислительным ресурсам и инфраструктуре через интернет. С Softline Universe пользователи могут быстро настраивать и масштабировать свои приложения и услуги в зависимости от изменяющихся бизнес-требований, снижая таким образом затраты на ИТ.

Avanpost MFA+ представляет собой решение многофакторной аутентификации, которое обладает облегченным набором функций и не требует сложного проектного внедрения. Avanpost MFA+ быстро и просто устанавливается в любой современной инфраструктуре, что сопоставимо со сложностью установки on-premise-компонентов любого облачного решения по двухфакторной аутентификации. Настройка решения доступна через удобную административную консоль, а интеграция с другими системами реализуется с помощью инструкций из базы знаний. Продукт позволяет организовать аутентификацию в современных корпоративных приложениях, поддерживающих протоколы SAML, OpenID Connect, OAuth.

Включение Avanpost MFA+ в экосистему Softline Universe позволит клиентам экосистемы получить доступ к широкому спектру возможностей по управлению доступом и безопасности, включая: гибкий и адаптивный механизм вычисления сценариев аутентификации; поддержку всех возможных механизмов интеграции: OIDC, SAML, Radius, Credential Provider, PAM Linux, LDAP; самообслуживание пользователей в части управления своими паролями и аутентификаторами; мобильное приложение Avanpost Authenticator.

«Мы рады сообщить о продолжении развития нашей экосистемы Softline Universe и о включении в нее решения Avanpost MFA+. Это партнерство позволит предложить нашим клиентам надежный способ защиты от несанкционированного доступа и компрометации учетных записей, что является важнейшим аспектом в защите современного бизнеса. Avanpost MFA+ позволит компаниям следовать современным и удобным стандартам безопасности. Мы уверены в компетенциях нашего партнера — компания Avanpost является признанным экспертом в области безопасности идентификационных данных. Наши совместные усилия, направленные на помощь заказчикам в переходе на отечественные решения, будут способствовать достижению технологического суверенитета российских организаций», — отметил Валентин Мартыненко, архитектор по информационной безопасности ГК Softline.

«ГК Softline накопила огромный опыт в реализации масштабных ИТ-проектов, в сопровождении внедренных решений и технической поддержке. Свою всестороннюю экспертизу группа компаний воплотила в уникальном интегрированном продукте — Softline Universe. Наше партнерство с ГК Softline выходит на новый уровень, и мы горды тем, что система Avanpost MFA+ была выбрана для внедрения в Softline Universe. Наше решение поможет клиентам Softline повысить уровень информационной безопасности и эффективность управления доступом. С помощью Avanpost MFA+ компании смогут организовать универсальную платформу аутентификации, что позволит в несколько раз снизить расходы на администрирование и нагрузку на Service Desk», — сказал Дмитрий Грудинин, руководитель развития продуктовой линейки Avanpost FAM/MFA+.